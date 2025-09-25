Ministar Gašić prisustvovao komemorativnoj svečanosti na ostrvu Vido: Obeležavanje 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na jonska ostrva (FOTO)
Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas Centralnoj državnoj komemorativnoj svečanosti povodom obeležavanja 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na jonska ostrva Krf i Vido, koju je predvodio predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.
Centralnoj državnoj komemorativnoj svečanosti prisustvovali su ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.
U okviru današnje svečanosti, predsednik Vlade Macut i ministar Gašić položili su vence u Mauzoleju na ostrvu Vido, kraj Mornaričkog krsta i u „Plavu grobnicu“.
Ministar odbrane istakao je da mu je izuzetna čast što je danas imao priliku da prisustvuje komemorativnoj svečanosti, u drugoj domovini naših predaka, na Krfu, ostrvu koje ima veliki značaj ne samo za srpsku istoriju već i za sve pripadnike našeg naroda, ma gde oni živeli.
- Sećanje na Prvi svetski rat, a posebno na Albansku golgotu, prevazilazi prostor i vreme svoga trajanja. Doba stradanja, patnji i užasa, predstavlja nešto što nijednog moralnog, svesnog i odgovornog čoveka srpskoga roda ne može da ostavi ravnodušnim – rekao je ministar Gašić.
On je naglasio da su na putu do grčkih ostrva Krfa i Vida, putu golgote, ali i vaskrsa – ispisane najsvetlije i najkrvavije stranice srpske vojne istorije.
- U čitavoj svetskoj istoriji, samo se te zime, 1915. godine, dogodilo da se u beskrajnoj koloni, koja se probijala kroz sneg i led albanskih planina, osim vojske i civilnog stanovništva, nađe i čitav državni i vojni vrh. Bila je to koliko veličanstvena toliko i strašna slika patnje i vere u spasenje – rekao je ministar odbrane.
Obraćajući se prisutnima ministar Gašić rekao je da više od jednog veka kasnije, sloboda i čast srpskog naroda i države počivaju na njihovim senima te da oživljavajući deo njihovog stradanja, još jednom odajemo počast kako našim precima, tako i svim žrtvama ovog istorijskog događaja.
- Naša vojna tradicija je – kao deo kulture sećanja, gradivni materijal i nacionalnog identiteta, i koliko god nam se nametala revizionistička teza, ideja da je patriotizam anahrona i prevaziđena vrednost, ona je upisana u naš genotip i toga se nikada nećemo odreći. Srbija to ne sme i nikada neće dozvoliti – rekao je ministar Gašić.
Na kraju svog obraćanja ministar Gašić istakao je da su uspomena na naše pretke i istoriju koju imamo - naše bogatstvo i ponos.
- Upravo zato, okupljeni ovde, odajemo im poštu uz obećanje da ih mi, kao ni buduće generacije, nećemo zaboraviti i da ćemo sačuvati i negovati neprocenjivi dar blagostanja i teško izvojevanog mira, koji su nam upravo oni podarili – naglasio je ministar Gašić.
Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut zahvalio je Krfu, Krfljanima i porodici Janulis što su voleli i pomagali srpski narod kada mu je bilo najteže.
- Na ovom mestu smo i pevali „Tamo daleko“, „Kreće se lađa francuska“, „Oj Srbijo, mila mati“ i mnoge druge pesme. Na ovom mestu smo dočekali Vaskrs 1916. godine, na ovom mestu funkcionisala je država, njene institucije, privremeno – do oslobođenja. Na ovom mestu bilo je i ljubavi, sećanja i nadanja. Sa krfske luke, narod Kerkire nas je ispratio na Solunski front rečima „Srećno, srpski vojnici“, odakle vihorno i junački oslobodismo narod i našu državu – rekao je predsednik Vlade Macut.
Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da je grčko-srpsko prijateljstvo i bratstvo nije skovano u salonima, već na bojnim poprištima, bolničkim posteljama na kojima su negovali naše pretke, u grčkim kućama u kojima su poslednje parče hleba delili sa srpskim vojnicima i narodom, kao i u pesmama o Srbiji koje se i danas čuju širom Grčke.
Prisutnima su se obratili guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis, gradonačelnik Centralnog Krfa Stefanos Pulimenos i mitropolit Jonskih ostrva Nektarije.
Ministar Gašić, zajedno sa premijerom Macutom, ministarkom Đurđević Stamenkovski i delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, obišao je Srpsku kuću na Krfu gde je kustos Ljubomir Saramandić predstavio stalnu postavku - multimedijalnu izložbu „Srbi na Krfu 1916 – 18”, koja oslikava golgotu srpske vojske i naroda tokom povlačenja preko Albanije i njihov boravak na Krfu.
Komemorativne svečanosti održavaju se u znak sećanja na razdoblje velikog stradanja civilnog stanovništva i pripadnika vojske koji su, iscrpljeni dugotrajnim marševima, spas potražili na grčkim jonskim ostrvima Krf i Vido.
Kurir.rs