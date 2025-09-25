Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas Centralnoj državnoj komemorativnoj svečanosti povodom obeležavanja 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na jonska ostrva Krf i Vido, koju je predvodio predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

Centralnoj državnoj komemorativnoj svečanosti prisustvovali su ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije Milica Đurđević Stamenkovski.

U okviru današnje svečanosti, predsednik Vlade Macut i ministar Gašić položili su vence u Mauzoleju na ostrvu Vido, kraj Mornaričkog krsta i u „Plavu grobnicu“.

Ministar odbrane istakao je da mu je izuzetna čast što je danas imao priliku da prisustvuje komemorativnoj svečanosti, u drugoj domovini naših predaka, na Krfu, ostrvu koje ima veliki značaj ne samo za srpsku istoriju već i za sve pripadnike našeg naroda, ma gde oni živeli.

- Sećanje na Prvi svetski rat, a posebno na Albansku golgotu, prevazilazi prostor i vreme svoga trajanja. Doba stradanja, patnji i užasa, predstavlja nešto što nijednog moralnog, svesnog i odgovornog čoveka srpskoga roda ne može da ostavi ravnodušnim – rekao je ministar Gašić.

On je naglasio da su na putu do grčkih ostrva Krfa i Vida, putu golgote, ali i vaskrsa – ispisane najsvetlije i najkrvavije stranice srpske vojne istorije.

- U čitavoj svetskoj istoriji, samo se te zime, 1915. godine, dogodilo da se u beskrajnoj koloni, koja se probijala kroz sneg i led albanskih planina, osim vojske i civilnog stanovništva, nađe i čitav državni i vojni vrh. Bila je to koliko veličanstvena toliko i strašna slika patnje i vere u spasenje – rekao je ministar odbrane.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić rekao je da više od jednog veka kasnije, sloboda i čast srpskog naroda i države počivaju na njihovim senima te da oživljavajući deo njihovog stradanja, još jednom odajemo počast kako našim precima, tako i svim žrtvama ovog istorijskog događaja.

- Naša vojna tradicija je – kao deo kulture sećanja, gradivni materijal i nacionalnog identiteta, i koliko god nam se nametala revizionistička teza, ideja da je patriotizam anahrona i prevaziđena vrednost, ona je upisana u naš genotip i toga se nikada nećemo odreći. Srbija to ne sme i nikada neće dozvoliti – rekao je ministar Gašić.

Na kraju svog obraćanja ministar Gašić istakao je da su uspomena na naše pretke i istoriju koju imamo - naše bogatstvo i ponos.

- Upravo zato, okupljeni ovde, odajemo im poštu uz obećanje da ih mi, kao ni buduće generacije, nećemo zaboraviti i da ćemo sačuvati i negovati neprocenjivi dar blagostanja i teško izvojevanog mira, koji su nam upravo oni podarili – naglasio je ministar Gašić.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut zahvalio je Krfu, Krfljanima i porodici Janulis što su voleli i pomagali srpski narod kada mu je bilo najteže.

- Na ovom mestu smo i pevali „Tamo daleko“, „Kreće se lađa francuska“, „Oj Srbijo, mila mati“ i mnoge druge pesme. Na ovom mestu smo dočekali Vaskrs 1916. godine, na ovom mestu funkcionisala je država, njene institucije, privremeno – do oslobođenja. Na ovom mestu bilo je i ljubavi, sećanja i nadanja. Sa krfske luke, narod Kerkire nas je ispratio na Solunski front rečima „Srećno, srpski vojnici“, odakle vihorno i junački oslobodismo narod i našu državu – rekao je predsednik Vlade Macut.

Ministarka Đurđević Stamenkovski istakla je da je grčko-srpsko prijateljstvo i bratstvo nije skovano u salonima, već na bojnim poprištima, bolničkim posteljama na kojima su negovali naše pretke, u grčkim kućama u kojima su poslednje parče hleba delili sa srpskim vojnicima i narodom, kao i u pesmama o Srbiji koje se i danas čuju širom Grčke.

Prisutnima su se obratili guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis, gradonačelnik Centralnog Krfa Stefanos Pulimenos i mitropolit Jonskih ostrva Nektarije.

Ministar Gašić, zajedno sa premijerom Macutom, ministarkom Đurđević Stamenkovski i delegacijom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, obišao je Srpsku kuću na Krfu gde je kustos Ljubomir Saramandić predstavio stalnu postavku - multimedijalnu izložbu „Srbi na Krfu 1916 – 18”, koja oslikava golgotu srpske vojske i naroda tokom povlačenja preko Albanije i njihov boravak na Krfu.

Komemorativne svečanosti održavaju se u znak sećanja na razdoblje velikog stradanja civilnog stanovništva i pripadnika vojske koji su, iscrpljeni dugotrajnim marševima, spas potražili na grčkim jonskim ostrvima Krf i Vido.