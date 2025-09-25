Regionalna konferencije o trendovima u telekomunikacijama i medijima - Digital 2025 održana je u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, tom prilikom po treći put dodeljenje su i Digital Awards, nagrade najboljima iz oblasti medija, telekomunikacija, marketinga, PR-a, ICT-industrije i digitalnih inovacija. Pored 15 standardnih kategorija o kojima je odlučivao stručni Žiri, dodeljene su i tri specijalne nagrade.

Žiri je odlučivao u sledećem sastavu, Violeta Jovanović, NALED, Ivan Stanković, Communis, Marija Matić, Direct Media, Slavimir Stojanović, dizajner, Danijela Rakić, Srpska asocijacija menadžera, Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda, Dušan Jovović, multimedijalni umetnik, Željko Tomić, SPK "Privrednik", Srđan Jerinkić, Challenge Rekonstrukcija i Aco Momčilović, Global AI Ethics Institute

Nagradu u kategoriji “Najbolja kampanja na društvenim mrežama” dobila je kompanija Telekom Srbija, za kampanju "Najbolje od oba sveta", a nagradu je primila Una Zabunov, šefica Službe za digitalne marketing komunikacije, Telekoma Srbije.

Nagradu za Najbolju kampanja na radiju dobila je kompanija dm drogerie markt i agencija Direct Media za kampanju „dm #potpunoja“, a nagradu su primile Anđela Vujačić iz kompanije dm drogerie, Sanja Stojanović i Aleksandra Jovanović iz Direct Medie.

Nagrada za Najbolju onlajn kampanju uručena je kompaniji Dukley Hotel & Resort, za kampanju “Dukley digitlna transformcija: luksuz u novoj dimenziji” a nagradu je primila Olga Giniyatullina iz kompanije Dukley Hotel & Resort.

Nagrada za najbolju kampanju na TV-u ove godine imala je dva laureata.

Pobednici u ovoj kategoriji su kompanija OMV i agencija Media Point sa kampanjom "VIVA Brazil kafa". Nagradu su primile Rada Jocić iz kompanije OMV i Milica Đorđevići Dunja Slović ispred agencije Media Point.

Drugi laureat u ovoj kategoriji je Kurir televizija sa kampanjom “Televizija za celu Srbiju”. U ime kompanije nagradu je primila Aleksandra Majdarević Stamatović.

Nagradu za Najbolju kampanju u printu dobila je kompanija “Yettel Bank”, u ime kompanije nagradu je primio Aleksandar Milić Brand & Marketing Communications Director Marketing Division Yettel Bank.

Nagradu za Najbolju outdoor-kampanju osvojila je kompanija Air Serbia za kampanju " Danas odlučujete, na jesen i zimu putujete". Nagradu je primila Bojana Knežević, Head of Marketing and Corporate Affairs Air Serbia.

Nagradu za najbolju domaću TV-seriju osvojila je serija "Ubice moga oca 7", Dandelion Productions, Film Danas. Nagradu je na svečanom uručenju primio producent i reditelj serije Miloš Kodemo.

Nagradu za Najbolji domaći film osvojio je film “Volja Sinovljeva”, Režim, Mir Media, Telekom Srbija, Filmski centar Srbije, nagradu je primio scenarista i kreator filma, Strahinja Madžarević.

Nagradu za Najbolji dokumentrni film dobio je film “Bošnjaci između dva svjetska rata”, Sandžak TV nagradu je u ime lureata primio Salahudin Fetić, direktor i glavni i odgovorni urednik Sandžak TV i direktor Sandžak Media DOO.

Nagrada za Najbolju domaću informativnu TV-emisija (televizija) dodeljena je emisiji "Podne", Una TV, u ime laureata nagradu su primile Marijana Tabaković i Bojana Bojović.

Nagradu za najbolju domaću zabavnu emisiju na televiziji osvojila je emisija "Žena za sva vremena”, K1. Nagradu je primila voditeljka Ena Popov sa K1 televizije.

Nagradu za CSR menadžera godine osvojila je Marina Mijić, šefica Odeljenja za održiv razvoj ProCredit Bank.

Nagradu za kreativnost i pristojnost u komunikaciji na društvenim mrežama dobio je Njegova ekselencija Edvard Ferguson, ambasador Velike Britanije u Srbiji.

Nagradu za najkreativnije vođenje društvenih mreža osvojio je STAR Channel. Nagradu je u ime kanala primio marketing menadžer za Srbiju Marko Dacić.

Specijalna nagrada za unapređenje medijske industrije dodeljena je vlasnici i glavnoj i odgovornoj urednici Naxi radija i predsednici RAB SRBIJA Maji Rakovic.

Specijalna nagrada za upotrebu AI u poslovanju dodeljena je Milanu Đukiću, direktoru "Novi Sad - Gas", u ime laureate nagradu je primio zamenki direktora kompanije Novi Sad-Gas Branko Božanić.

Specijalnu nagradu za lansiranje novog brenda osvojio je St. Regis Hotel, Beograd, nagradu je primio Marc De Rujiter, General Manager, St Regis Belgrade.

Čestitamo dobitnicima Digital nagrada i radujemo se budućim laureatima.