Sve veće gužve u saobraćaju i bahati vozači - jedan od glavnih problema savremenog doba. Zato se neretko građani, pa čak i aktivni vozači, odlučuju da idu gradskim prevozom, jer, kako kažu, tako je bezbednije.

Udesi u kojima učestvuju autobusi javnog gradskog prevoza česta su pojava, a uzroci su različiti. Dovoljan je jedan trenutak nepažnje ili umor da dovede do ishoda koji može biti koban. Takođe, bahatost ostalih učesnika u saobraćaju jedan je od bitnih faktora, ističu stručnjaci.

Milan Božović Foto: Kurir Televizija

- Ono što je problem sa vožnjom u Beogradu jeste naglo kočenje vozila ispred, posebno kada imamo varijantu vožnje u koloni, odnosno velika saobraćajna opterećenja. Jedan zakasni malo, drugi kasni, treći kasni, onda deseti mora da koči naglo, što uzrokuje naglo kočenje autobusa. Pad putnika u autobusu nije nešto što je neuobičajeno, ali nije učestalo i ne dešava se svakodnevno. S obzirom na njihov broj pređenih kilometara i prevezenih putnika, mislim da to nije drastična nebezbednost u saobraćaju - kaže Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja.

Da bi neko postao profesionalni vozač, potrebno je da zadovolji određene kriterijume. Pre svega, obavezno je da ima položen vozački ispit, a nakon toga i sertifikat profesionalne kompetencije, za koji je potrebno od 170 do 270 časova obuke. Tek nakon toga, kako ističu stručnjaci, mogu da sednu za volan.

Vladimir Simiđija Foto: Kurir Televizija

- U javnom prevozu su se pojavili vozači stranci, loši su, nažalost nisu profesionalci. A neko ko odgovara za tuđ život morao bi da bude osposobljen i visoko stručan u svom ponašanju kada je bezbednost u pitanju. Imamo i dosta slučajeva gde putnici bivaju povređeni, ima krivice i odgovornosti i propusta i sa jedne i sa druge strane - i vozača i putnika, koji ne paze na svoju bezbednost - kaže Vladimir Simiđija, saobraćajni inženjer.

Inače, lekarski pregledi za profesionalne vozače obavljaju se na tri do pet godina. Ukoliko poslodavac proceni da je potrebno – taj rok može biti i kraći.

