Slušaj vest

Zaboravljanje stvari ili reči, neprepoznavanje ljudi – svaka deseta osoba starija od 65 godina u našoj zemlji ima te simptome. Demencija se često vezuje za starost, ali ona nije samo zaboravnost, već bolest koja menja živote – i obolelih i njihovih porodica.

O tome kako izgleda svakodnevica sa tom bolešću i zašto je važno da se o njoj govori, otkrio je pedijatar dr Saša Milicević:

- Demencija je skup različitih simptoma. To nije samo jedna bolest. Ona nije isto što i starenje. Da bi neko imao demenciju, on mora da ima oštećenje mozga, postoji tu dosta različitihoboljenja. Nekada znak demencija može biti poremećaj sna, komunikacije. Osobe koje su demente ne mogu uopšte da se sete nekih događaja, ukoliko se sete stvarno, onda nisu dementne. Bez obzira koja demencija je u pitanju.

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Podaci kažu da je potrebno čak više od tri godine da se demencija utvrdi. Milićević opisuje simptome koje ukazuju na to da je potrebno hitno reagovati:

- Nije lako prepoznati simtome jer idu sa starošću. Svi ćemo jednog dana biti zaboravni, međutim, ako se to desi iznenadno. Ako osoba ima nagle promene u oblačenju i raspoloženju to može biti znak. Takve osobe imaju utisak da ih stalno neko proganja, povuku se i promene odnos čak i prema najbližima a i prema sebi. To može da bude znak - kaže Milićević i dodaje:

- Ako neko ima poremećaj sna, može biti uvod u razne bolesti pa i u ovu. Porodice vrlo teško funkcionišu sa takvim osobama. Vrlo je važno da ta osoba ne primeti da postoji neka vrsta agresije iz dobre namere. Čovek mora da ima pažnju, jer se nikada ne zna da li ćemo se mi naći u takvim okolnostima.

Ovo su prvi znaci demencije! Bolest se pojavljuje i kod mlađih osoba, a ako ne reagujete na simtome može doći do kobnih posledica! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs