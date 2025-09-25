Slušaj vest

Na Zlatiboru se održava 15. Turistički forum Srbije u organizaciji Turističkih organizacija Srbije i Zlatibora. Događaj okuplja predstavnike privrede, institucija i lokalnih samouprava sa ciljem da se predstave potencijali i unapredi turistička ponuda naše zemlje. A mi smo proverali šta Zlatibor nudi posetiocima.

Zlatibor je već godinama jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u našoj zemlji. Turisti ga biraju osim zbog netaknute prirode i zbog dosta aktivnosti koje Zlatibor ovde nudi za sve generacije i za sve sezone.

Marija Labović Foto: Kurir Televizija

O tome šta Zlatibor nudi govorila je Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije.

- Za nas je velika stvar što smo ovaj naš jubilarni 15. turistički forum organizovali upravo ovde na Zlatiboru, jednoj od najposećenijih, najtraženijih turističkih destinacija u Srbiji, kako za domaće, tako i za inostrane turiste. Zlatibor je svakako izuzetna destinacija koja na prvom mesto nudi izuzetno iskustvo, uživanje u prirodnim lepotama, odnosno u divnoj prirodi, pored prirode, izuzetnu gastronomiju takođe, aktivan odmor i praktično u krugu od nekih 20-25 km imate sve na jednom mestu. Od divnog vazduha, lepe prirode koja obuhvata i vodopad i pećinu i kulturne sadržaje muzejskog tipa takođe. Najveći muzej na otvorenom u Sirogojnu, znači za različite potrebe, različite sadržaje i to jeste ključ uspeha destinacije koja beleži odlične rezultate.

Osim Zlatibora, Labović govori i o drugim aktuelnim destinacijama u Srbiji:

- Kada gledamo prema broju noćenja domaćih turista, naši turisti se najčešće odlučuju ili za planinske centre ili za banje i kad gledamo po broju noćenja, svakako da se tu izdvajaju Zlatibor, Kopaonik, Tara, Divčibare, Stara planina. Kada govorimo o banjama, tu su uvek u samom vrhu Vrnjačka banja, Sokobanja, Banja Koviljača, Košumlijska, Lukovska, Prolom banja. Generalno je boravak u prirodi kod domaćih turista u glavnom fokusu, dok kada govorimo o inostranim turistima, na prvom mestu je Beograd kao turistička destinacija. Pored Beograda svakako su tu i Novi Sad, Subotica i Niš, a kada govorimo o drugim destinacijama, onda opet u samom vrhu su Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka i Sokobanja.

Zlatibor domaćin 15. Turističkog foruma Srbije: Predstavljeni potencijali, aktivnosti i ponuda za domaće i inostrane posetioce Izvor: Kurir televizija

