Na Goču otvoren ekološko - obrazovni kamp za decu iz dijaspore i regiona: "Nisu samo prilika za obrazovanje i druženje, oni su mostovi jedinstva našeg naroda"
Na planini Goč, tridestak kilometara od Kraljeva danas je otvaren ekološko-obrazovni kamp za više od 250 srpske dece iz dijaspore i regiona.
Otvranju su prisustvovali i predsednik Zajedničkog veća opštine Vukovar u Hrvatskoj Dejan Drakulić, i ministar vlade Srbije za dijasporu Đorđe Milićević.
Milićević je, kako je saopštio njegov kabinet, kazao da su ovakvi kampovi od "neprocenjivog značaja za očuvanje jedinstva srpskog naroda".
"Kampovi poput ovog nisu samo prilika za obrazovanje i druženje, oni su mostovi jedinstva našeg naroda" rekao je ministar.
Kurir.rs/Beta
