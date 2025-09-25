"DRŽAVO, REAGUJ! NE PRAVIMO SOCIJALNE SLUČAJEVE": Narodni poslanik Uglješa Grgur podržao porodicu iz Lazarevca kojoj preti iseljenje iz kuće
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, podržao je porodicu iz Lazarevca kojoj preti iseljenje iz kuće.
- Osnovni sud u Lazarevcu da odmah ukine privremenu meru. Ne smeju se iseliti, ni jedna porodica. Dolazim tamo neka me ubiju, a neću dozvoliti iseljenje. Državo, reaguj, ne pravimo socijalne slučajeve! Molim ministra pravde Nenada Vujića odmah da ovo spreči. Naš Pokret osuđuje svako iseljenje iz kuće, stana, branićemo svakoga životima da se ne isele - rekao je Grgur nakon emitovanja priloga Kurir televizije o porodici kojoj su izvršitelji najavili prinudno izvršenje.
Kurir televizija danas je objavila da će jedna porodica sa desetogodišnjim detetom biti iseljena iz doma u kojem su živeli decenijama, iz objekta koji su dobili na korišćenje dok je njihov otac radio za EPS.
Iako su, kako kažu, pokušavali da otkupe i legalizuju svoj dom, postupak nikada nije priveden kraju.
Stefan Stanković, brat oštećene, je za Kurir ispričao u kakvoj se situaciji nalazi njegova porodica:
- Najavili su nam iseljenje, deca nisu spavala, pod stresom smo, očekujemo nešto, a ni sami ne znamo šta će biti. To je naglo iseljenje jer mi ovde živimo duže vreme. Moj otac 45 godina radi u EPS i rekli su mu da nemaju pravo na barake, već samo na neko zemljište, a ovde su 12 baraka među kojima se nalazimo i mi. Mi smo ovde ostavili srce, ljubav, tugu, bila je čak i poplava i mi smo se neumorno borili da spasimo barake. Niko se nije zauzeo za nas, da se nešto obnovi, niko nas nije posetio.
Stefan nas je pozvao u toku dana i rekao da je izvršenje odloženo, ali da je situacija i dalje kritična:
- Policija je najavila dolazak sa specijalcima, što nas je dodatno uplašilo. Molimo vas da ponovo izveštavate o našoj situaciji i pomognete nam da skrenemo pažnju javnosti na ovaj problem.
Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
Na strani građana
Podsetimo, Uglješa Grgur se kao narodni poslanik bori, kako kaže, protiv bahatosti izvršitelja:
-Godinama pričamo o ovom problemu, a na stranu građana ni jedan narodni poslanik nikada nije stao. Svako ko radi i misli za građane Srbije od mene uvek može da očekuje podršku.
On je kako kaže, do sada pomogao brojnim porodicama kojima je pretilo izbacivanje na ulicu. Javno se založio za slučaj Želimira Crnobrnje koji je zbog dugovanja koje su izvršitelji došli da naplate, izašao u očajanju nedavno na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na slepoočnicu i pretio samoubistvom.
-Tražio sam da se zaštiti Želimir Crnobrnja, da mu izvršitelj ne dolazi dok se sudski spor ne završi i dok tužilaštvo i policija me urade svoj posao jer je očigledno da je nad Crnobrnjom izvršeno krivično delo- kazao je tada Grgur za Kurir.
Kurir.rs