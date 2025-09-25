Na strani građana

Podsetimo, Uglješa Grgur se kao narodni poslanik bori, kako kaže, protiv bahatosti izvršitelja:

-Godinama pričamo o ovom problemu, a na stranu građana ni jedan narodni poslanik nikada nije stao. Svako ko radi i misli za građane Srbije od mene uvek može da očekuje podršku.

On je kako kaže, do sada pomogao brojnim porodicama kojima je pretilo izbacivanje na ulicu. Javno se založio za slučaj Želimira Crnobrnje koji je zbog dugovanja koje su izvršitelji došli da naplate, izašao u očajanju nedavno na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na slepoočnicu i pretio samoubistvom.

-Tražio sam da se zaštiti Želimir Crnobrnja, da mu izvršitelj ne dolazi dok se sudski spor ne završi i dok tužilaštvo i policija me urade svoj posao jer je očigledno da je nad Crnobrnjom izvršeno krivično delo- kazao je tada Grgur za Kurir.