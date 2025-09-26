Slušaj vest

U zvaničnoj poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbijeboravi ekspertska delegacija Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država iz oblasti vazduhoplovne medicine.

Tokom višednevne posete, srpski i američki eksperti razgovaraće o ključnim aspektima vazduhoplovne medicine od značaja za bezbednost letenja i razmotriće mogućnosti za nastavak saradnje stručnih medicinskih službi u vazduhoplovnim snagama dveju zemalja.

U fokusu razgovora je selekcija kandidata za vojne pilote, padobrance i operatore daljinski pilotiranih vazduhoplova, a razmeniće se i profesionalna iskustva u primeni programa fiziološke trenaže na centrifugi, uređaju za prostornu dezorijentaciju i hipobaričnoj komori.

Aktivnost predstavlja nastavak uspešne saradnje vazduhoplovstava Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD na ekspertskom nivou, a njena realizacija doprinosi unapređenju medicinske zaštite i bezbednosti letenja.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE U PANČEVU General Mojsilović: 72. brigada za specijalne operacije na vrhuncu borbenih sposobnosti
Screenshot 2025-09-25 134504.jpg
Društvo"Drago mi je što je domaća industrija razvila novu tehniku i naoružanje!" Članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije posetili sajam Partner
veterani_2_1758713035.jpg
DruštvoObeležavanje 109. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido: Ministar Gašić prisustvovao promociji knjige "Kreće se lađa francuska" (FOTO)
ban_0971_1758736352.jpg
DruštvoObuka pripadnika 126. brigade VOJIN na savremenim radarima srednjeg dometa (FOTO)
4_obuka_na_radarima_gm_200_vojska_srbije_3_1758639639.jpg