VAŽNE TEME I SUSRET SA VOJSKOM SRBIJE Poseta vojnih eksperata SAD za vazduhoplovnu medicinu (FOTO)
U zvaničnoj poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbijeboravi ekspertska delegacija Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država iz oblasti vazduhoplovne medicine.
Tokom višednevne posete, srpski i američki eksperti razgovaraće o ključnim aspektima vazduhoplovne medicine od značaja za bezbednost letenja i razmotriće mogućnosti za nastavak saradnje stručnih medicinskih službi u vazduhoplovnim snagama dveju zemalja.
U fokusu razgovora je selekcija kandidata za vojne pilote, padobrance i operatore daljinski pilotiranih vazduhoplova, a razmeniće se i profesionalna iskustva u primeni programa fiziološke trenaže na centrifugi, uređaju za prostornu dezorijentaciju i hipobaričnoj komori.
Aktivnost predstavlja nastavak uspešne saradnje vazduhoplovstava Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD na ekspertskom nivou, a njena realizacija doprinosi unapređenju medicinske zaštite i bezbednosti letenja.
Kurir.rs