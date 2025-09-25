Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) saopštio je da se tokom večeri na području jugozapadne i zapadne Srbije očekuju kratkotrajni pljuskovi, a tokom noći ka petku mestimično i u ostalim krajevima, uz mogućnost grmljavine.

"U košavskom području duvaće umeren i jak, istočni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni."

Svežije, za vikend i početkom sledeće sedmice oko i malo ispod 20 °C

Za petak meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 °C, dok će najviša dnevna iznositi od 18 do 22 °C.

U narednim danima očekuje se još malo svežije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 °C u većini mesta. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mestimično se očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima Srbije.

"U košavskom području do nedelje će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine," navodi RHMZ u svom saopštenju.

