Ekspertska delegacija Evropske komande Oružanih snaga SAD u Srbiji: Zvanična poseta Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani (PVO) Vojske Srbije
Ekspertska delegacija Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država iz oblasti vazduhoplovne medicine boravi u zvaničnoj poseti Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani (PVO) Vojske Srbije, saopštilo je večeras Ministarstvo odbrane.
Tokom višednevne posete, srpski i američki stručnjaci razgovaraće o ključnim aspektima vazduhoplovne medicine od značaja za bezbednost letenja i razmotriće mogućnosti za nastavak saradnje stručnih medicinskih službi u vazduhoplovnim snagama dveju zemalja, stoji u saopštenju.
U fokusu razgovora je selekcija kandidata za vojne pilote, padobrance i operatore daljinski pilotiranih vazduhoplova, a razmeniće se i profesionalna iskustva u primeni programa fiziološke trenaže na centrifugi, uređaju za prostornu dezorijentaciju i hipobaričnoj komori.
Kurir.rs/FoNet