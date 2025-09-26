Slušaj vest

Povremena kiša i mestimično mokri kolovozi sigurno će dodatno usporavati vožnju, zbog čega se često dešavaju prekidi i zastoji u saobraćaju, upozoravaju iz AMSS.

Na deonicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kosina, kako ukazuju, treba obratiti pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja.

Intenzitet saobraćaja se petkom popodne povećava, kada treba očekivati i nešto sporiju vožnju na pojedinim deonicama gde se izvode radovi.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na izlazu na Sremskoj Rači teretna vozila zadržavaju 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je AMSS. Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

