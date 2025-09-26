Društvo
NESTAO DEKA ALEKSANDAR IZ KRAGUJEVCA: Krenuo u pravcu Šumarica i gubi mu se svaki trag, porodica moli za pomoć
Slušaj vest
Porodica i prijatelji mole za pomoć u pronalasku Aleksandra Matića (85), koji je nestao juče u Kragujevcu u popodnevnim satima.
Matić boluje od blažeg oblika demencije i poslednji put je viđen juče oko 13 časova, kada je krenuo u pravcu Šumarica. Sa sobom nije poneo telefon niti lična dokumenta.
U trenutku nestanka na sebi je imao teget majicu i crne pantalone.
Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Aleksandru Matiću mogu se javiti na brojeve telefona:
060/812-6030 – Dušan Matić 064/0469-011 – Snežana Đorđević Matić
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši