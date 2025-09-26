Slušaj vest

Porodica i prijatelji mole za pomoć u pronalasku Aleksandra Matića (85), koji je nestao juče u Kragujevcu u popodnevnim satima.

Matić boluje od blažeg oblika demencije i poslednji put je viđen juče oko 13 časova, kada je krenuo u pravcu Šumarica. Sa sobom nije poneo telefon niti lična dokumenta.

U trenutku nestanka na sebi je imao teget majicu i crne pantalone.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o Aleksandru Matiću mogu se javiti na brojeve telefona:

060/812-6030 – Dušan Matić 064/0469-011 – Snežana Đorđević Matić

(Kurir.rs/RINA)

