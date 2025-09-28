Slušaj vest

Oko 500 mališana svakog dana iščekuje da vidi roditelje na vratima Zvečanske, da su došli po njih i da posle razdvojenosti sledi život kakav je trebalo da bude. Svake godine prag te ustanove pređe oko 150 dece, jer moraju biti zaštićeni od sopstvenih roditelja i privremeno ili trajno moraju biti izmešteni iz porodica.

U Gradskom centru za socijalni rad kažu da je svaki slučaj drugačiji, ali su problemi slični.

"To su situacije kada roditelj zlostavlja, zanemaruje, napusti, izrabljuje dete, ne vodi računa o zdravstvenim i razvojnim potrebama deteta i kada dete ima vidne fizičke povrede", navode iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Konačnu odluku uvek donosi sud

Nakon procene stručnjaka da je dete ugroženo i da je izdvajanje iz porodice najbolje za dete, pogotovo ako je životno ugroženo, izmešta se po hitnom postupku za šta nije potrebna sudska odluka, niti saglasnost roditelja, dok konačnu odluku o tome da li će roditeljima biti uskraćeno roditeljsko pravo ili delimično ograničeno i gde će dete i kako boraviti uvek donosi sud.

"Dete se zbrinjava ili u ustanovi za zbrinjavanje maloletnika, u narodu poznatije kao sirotišta, a moguće su i opcije da se poveravaju hraniteljskoj porodici koje će brinuti o njima dok postupak traje. U ekstremnim slučajevima, kada dolazi do grubog i teškog zanemarivanja ili zlostavljanja deteta, postoji i krivično delo koje predviđa ozbiljnu zatvorsku sankciju u slučaju da se dokaže krivica roditelja", objašnjava advokat Željko Simić.

To ne znači da će dete trajno biti oduzeto roditeljima. Tu najtežu odluku sudije, ipak, najređe potpisuju. Prema podacima Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prošle godine je 18 dece izdvojeno iz porodica i najčešći razlozi su zlostavljanje i zanemarivanje.

"Najveći broj takvih slučajeva ostane ispod radara zato što komšije, članovi porodice, okruženje neće da prijavljuju nikoga i vi siguran sam na jedan slučaj koji se prijavi imate desetak slučajeva koji ostaju nevidljivi", ističe Simić.

Decu sve češće zanemaruju situirani roditelji

Slučajevi nasilja prema deci često postaju vidljivi kada već postane kasno. Zato advokat Simić upozorava na slučajeve koje sve češće sreće u svojoj praksi.

"Sve su češće situacije da jako situirani roditelji, sa velikim kvadraturama, sa dobrim primanjima upravo rade zanemarivanje i zlostavljanje dece. Roditelj koji je u nekom korporativnom sistemu, pa mora da radi 12 sati dnevno, on pronalazi rešenje da detetu da tablet, laptop ili telefon i da zaboravi na njega pet, šest sati. Takvo dete je mnogo više zlostavljeno i zanemareno nego neko dete koje padne i polomi ruku zato što je roditelj malo popustio sa pažnjom. U vremenima u kojima živimo sve je više takvih slučajeva", poručuje Simić.

Zato je veliki posao i odgovornost na radnicima Centra za socijalni rad, da svaku prijavu analiziraju, prate i pomognu.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se nisu odazvali na naš poziv da govore, pa smo ostali uskraćeni i za podatak koliko će još onih 500 mališana sa početka priče čekati i zbog čega su tu. Ko je pogrešio - mi, društvo, nadležni ili svi zajedno?