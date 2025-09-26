Slušaj vest

Pasoš uskoro neće biti dovoljan za državljane Srbije koji žele da uđu u zemlje Evropske unije (EU).

Planirano je da 12. oktobra novi sistem ulaska - EES, stupi na snagu. Iako su pojedine zemlje, poput Hrvatske i Mađarske najavile da će početi sa primenom sistema, on verovatno neće biti u potpunosti sproveden na nivou cele EU još devet meseci.

Jedno je sigurno: naoružajte se strpljenjem jer bi gužve na granicama uskoro mogle da postanu još veće zbog procedure ulaska u Šengen.

Kako navodi britanski "Gardijan", biometrijska registracija za posetu EU možda neće biti u potpunosti sprovedena još devet meseci, a graničnim službenicima pojedinih zemalja je dozvoljeno da ublaže pravila kako bi smanjili redove ili haos nakon što sistem EES (Entry/Exit System) konačno bude u funkciji.

Gužve na granicama bi uskoro mogle da budu i veće Foto: Kurir/T.S.

EES stiže, ali ne na sve granice

Sistem će stupiti na snagu 12. oktobra samo za mali broj putnika, a potpuno poštovanje propisa neće biti sprovedeno do 10. aprila 2026. godine.

EES, dugo odlagani novi sistem ulaska u EU zahteva da se svim građanima zemalja van EU uzmu otisci prstiju, kao i da se fotografišu pre ulaska u Uniju. Njihovi podaci će se čuvati u centralnoj evropskoj bazi podataka tri godine.

Biometrijski podaci moraju se prikupljati na granici pod nadzorom imigracionih službenika. Putnici koji lete u EU imaće nove provere po sletanju na aerodrome.

Međutim, realna mogućnost da će doći do stvaranja velikih redova i kašnjenja po dolasku izazvao je zabrinutost unutar EU.

EES je posebno problematičan za prelazak Lamanša, gde putnici koji putuju kroz tunel ili more prolaze kroz francuske granične kontrole u ​​Velikoj Britaniji. To znači da biometrijski proces EES mora biti završen pre polaska, a sva zadržavanja na britanskoj strani nastaju pre nego što putnici mogu da stignu do svog voza ili trajekta.

Hrvatska i Mađarska najavile pokretanje sistema!

Iako je neizvesno kada će u pojedinim zemljama početi praktikovanje EES sistema i kako će se cela procedura sprovoditi, za državljane Srbije bitna je informacija da su se dve susedne zemlje - Mađarska i Hrvatska, oglasile povodom novog načina ulaska srpskih državljana u EU zemlje.

Mađarska od 12.oktobra postepeno uvodi nova pravila Foto: Tanjug/sava Radovanović

Hrvatska će 12. oktobra započeti primenu EES sistema na svim graničnim prelazima.

Prvo će se prikupljati biometrijski podaci, što će prvog meseca trajati ukupno četiri sata dnevno. Svakog sledećeg meseca, taj vremenski period će se povećavati, da bi puna primena sistema započela nakon šest meseci, odnosno 180 dana.

Prilikom prvog ulaska u Evropsku uniju, državljani trećih zemalja moraće da daju otiske četiri prsta i fotografiju lica, uz podatke iz putne isprave. Ovi biometrijski podaci će se uneti u sistem i koristiti pri svakom narednom prelasku granice.

Mađarska je saopštila da će se u periodu od 180 dana, koji počinje 12. oktobra, nova pravila postepeno uvoditi:

Prvo na mađarsko-ukrajinskoj granici

Zatim na mađarsko-srpskoj granici

Na kraju na aerodromskim prelazima

Nesumnjivo je da će na svim graničnim prelazima doći do povećane gužve zbog primene novog sistema, na šta su upozorile mađarske i hrvatske vlasti.

Šta je tačno EES

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem koji će beležiti informacije o ulascima i izlascima ne-EU (trećih zemalja) kod granica Šengenskog područja.

Umesto ručnog pečaćenja pasoša pri ulasku i izlasku, sistem će prikupljati:

EES sistem beleži informacije o ulascima i izlascima Foto: Shutterstock

Osnovne podatke iz putne isprave: ime, datum rođenja, država izdavanja, broj pasoša Biometrijske podatke: uglavnom skeniranje lica (fotografija) i četiri otiska prsta (gde je to predviđeno) Mesto, datum i vreme prelaza granice (ulaz/izlaz)

Ciljevi sistema:

Bolja kontrola boravka (prepoznavanje onih koji su prekoračili dozvoljeni boravak)

Bolja bezbednost (mapiranje pokreta, identifikacija sumnjivih obrazaca)

Da putnici ne moraju stalno da dobijaju pečat u pasoš, već da sistem beleži

Zvaničan početak operativnog rada EES sistema je 12. oktobar 2025. Međutim, primeniće se fazno, tokom perioda od oko šest meseci, sve do 10. aprila 2026. godine, kada se očekuje da EES bude u punoj upotrebi na svim granicama.

Kako će izgledati procedura ulaska u EU

Na granici se uzimaju biometrijski podaci Foto: RINA

A evo i jednog tipičnog scenarija "ulaska u Šengen" sa EES sistemom.

Dolazak na granični prelaz

Pored obične kontrole (provera pasoša, viznih uslova, dokaza o sredstvima, smeštaju), biće aktiviran EES protokol

Ukoliko je to vaša prva poseta u okviru EES, odnosno do sada niste imali registraciju u sistemu, biće vam uzeti biometrijski podaci: fotografija lica + otisci prstiju

Podaci o ulasku (vreme, mesto) se beleže automatski u sistem

Izlazak iz Šengena

Kod izlaska sistem će to registrovati, odnosno odrediti izlazno vreme, mesto, i povezaćete to sa ulaznim podacima

Sledeće posete/ponovni ulazak

Kada ponovo putujete u Šengen, sistem će koristiti prikupljene podatke da vas "prepozna" (lice/otisci) i proveri da li ste ranije ušli/izašli, da li je došlo do prekoračenja boravka, da li imate aktivne zabrane, itd...

Proces bi trebalo da bude brži, jer neće morati ponovo da se unose svi podaci

U prelaznoj fazi (oktobar 2025 do april 2026), moguće su "olakšice":

Deo graničnih prelaza neće odmah zahtevati biometriju ili neće obrađivati sve putnike kroz EES

Još se može pečatirati pasoš u nekim slučajevima

Mogući povremeni izuzeci da bi se izbegle gužve

Ne zaboravite i ETIAS

Od sledeće godine građani Srbije će, pored EES sistema, morati da koriste i ETIAS - elektronsku autorizaciju koja važi tri godine i košta 20 evra:

Podaci i pasoš unose se onlajn

Taksa se plaća elektronski

Odobrenje omogućava putovanje po šengenskom prostoru bez dodatnih procedura