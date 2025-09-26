Slušaj vest

To je poštovanje srpslih junaka! Kršni Hercegnovljani sami su napravili lovorov venac i položili ga juče u mauzolej na ostrvu Vido, gde počivaju srpski vojnici i civili, koji su nakon što su prošli Albansku golgotu preminuli na Krfu i Vidu.

IMG-04001533d697c0a710943704c8bd9555-V.jpeg
Foto: Kurir

Udruženje "Karađorđe" iz Herceg Novog uvek je na mestu gde se odaje počast ličnostima i događajima iz srpske istorije. U prepoznatljivom narodnom odelu karkterističnom za Crnu Goru, u belačama čarapama i naravno sa čuvenom kapom, gde god se pojave mame pažnju.

Članovi Udruženja "Karađorđe" iz Herceg Novog sami napravili lovorov venac i položili ga u mauzolej na ostrvu Vido Foto: Kurir

- Uvek dolazimo na Krf, Vido, Zejtnlink, uvek smo na Kajmakčalanu, u Orašcu, na svim važnim mestima. A pošto smo sada u Grčkoj, zemlji i locira i lovorika, ne želimo da nosimo plastični venac, već da svojim rukama napravimo lovorike za naše junake. Načinili smo i jedan venac za srpsko vojničkom groblje na Zejtinliku, koji ćemo sutra položiti - reći će nam Predrag Vujnović i istaći:

IMG-c34d3e3b79ebd111b0e4417725a429ff-V.jpeg
Foto: Kurir

- Ne zaboravljam da je oko 2.000 Srba iz Boke bilo dobrovoljci na Solunskom frontu. Došli su čak i iz Amerika, Australija, Evrope, bežali preko crnogorski planina jer je u to vreme Crna Gora bila okupirana. Uvek smo bili uz majku Srbiju, i u dobru i u zlu. Takvi su Srbi primorci.

Venac je bio savršen, izdvajao se od mnogih. A njih četvorica su ga ponosno ostavila u paraklisu mauzolej u kome počiva 1.232 junaka čija ima su nama i koji počivaju u kasetama, kao i oko 1.500 neznanih Srba, čije kosti su u bunkerima mauzoleja, s leve i desne strane.

IMG-26485ad9de9cb94bd362d4bdc4be5652-V.jpeg
Foto: Kurir

Lovorov venac namenjen je i prometejima nade i apostolima jada, kako to napisa u poemi slavni Milutin Bojić, koji su položeni na dno Jonskog mora u Plavoj grobnici.

I za kraj i uspomenu fotografija ispred mauzolej sa raširenom trobojkom.

Ne propustiteDruštvoStojte galije carske! Oni su temelj Srbije! Oni nisu pisali istoriju, oni su je stvarali! Plava grobnica je podvodni oltar srpskog naroda (foto/video)
Vido.jpg
Društvo"Plava grobnica je podvodni oltar srpskog naroda" Đurđević Stamenkovski: Srpski narod je svoje kosti rasuo na tri kontinenta! Samo ja na Krfu ostavio dušu
IMG-20250925-WA0062.jpg
DruštvoNalazimo se na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija: Premijer Macut na svečanoj državnoj komemoracije na Vidu!
1000024360.jpeg
DruštvoOvaj zavet svakog Srbina tera na suze! Dva Grka su nas zadužila, dva Janisa Janulisa! Za jednog svih ovih godina nismo znali, sad je ta nepravda ispravljena!
collage.jpg