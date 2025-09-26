Slušaj vest

To je poštovanje srpslih junaka! Kršni Hercegnovljani sami su napravili lovorov venac i položili ga juče u mauzolej na ostrvu Vido, gde počivaju srpski vojnici i civili, koji su nakon što su prošli Albansku golgotu preminuli na Krfu i Vidu.

Foto: Kurir

Udruženje "Karađorđe" iz Herceg Novog uvek je na mestu gde se odaje počast ličnostima i događajima iz srpske istorije. U prepoznatljivom narodnom odelu karkterističnom za Crnu Goru, u belačama čarapama i naravno sa čuvenom kapom, gde god se pojave mame pažnju.

1/6 Vidi galeriju Članovi Udruženja "Karađorđe" iz Herceg Novog sami napravili lovorov venac i položili ga u mauzolej na ostrvu Vido Foto: Kurir

- Uvek dolazimo na Krf, Vido, Zejtnlink, uvek smo na Kajmakčalanu, u Orašcu, na svim važnim mestima. A pošto smo sada u Grčkoj, zemlji i locira i lovorika, ne želimo da nosimo plastični venac, već da svojim rukama napravimo lovorike za naše junake. Načinili smo i jedan venac za srpsko vojničkom groblje na Zejtinliku, koji ćemo sutra položiti - reći će nam Predrag Vujnović i istaći:

Foto: Kurir

- Ne zaboravljam da je oko 2.000 Srba iz Boke bilo dobrovoljci na Solunskom frontu. Došli su čak i iz Amerika, Australija, Evrope, bežali preko crnogorski planina jer je u to vreme Crna Gora bila okupirana. Uvek smo bili uz majku Srbiju, i u dobru i u zlu. Takvi su Srbi primorci.

Venac je bio savršen, izdvajao se od mnogih. A njih četvorica su ga ponosno ostavila u paraklisu mauzolej u kome počiva 1.232 junaka čija ima su nama i koji počivaju u kasetama, kao i oko 1.500 neznanih Srba, čije kosti su u bunkerima mauzoleja, s leve i desne strane.

Foto: Kurir

Lovorov venac namenjen je i prometejima nade i apostolima jada, kako to napisa u poemi slavni Milutin Bojić, koji su položeni na dno Jonskog mora u Plavoj grobnici.