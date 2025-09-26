Društvo
Naftna industrija Srbije: Obezbedili smo dovoljne zalihe nafte za preradu kao i derivata na pumpama
Naftna industrija Srbije (NIS) je obezbedila dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku, saopštio je danas NIS i naveo da su benzinske stanice kompanije uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata i spremne da zadovolje potrebe potrošača.
U saopštenju se navodi da je Ministarstvo finansija SAD 25. septembra izdalo novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine.
NIS podseća da je 14. marta podneo Ministarstvu finansija SAD i zahtev za uklanjanje kompanije sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je, kako se ocenjuje, dugotrajan i kompleksan proces.