Naftna industrija Srbije (NIS) je obezbedila dovoljno zaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku, saopštio je danas NIS i naveo da su benzinske stanice kompanije uredno snabdevene svim vrstama naftnih derivata i spremne da zadovolje potrebe potrošača.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo finansija SAD 25. septembra izdalo novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine.