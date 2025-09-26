Slušaj vest

U pismu se dotakao i pitanja šta će biti ako banke, usled uvođenja sankcija, prekinu saradnju sa NIS-om.

Tjurdenjev je, pre svega, rekao da je NIS-u izdata posebna licenca Ministarstva finansija SAD kojom se, upravo do 1. oktobra, odlaže primena sankcija.

- Od trenutka najave sankcija, radili smo na pripremi mogućih scenarija kako bi se obezbedio siguran rad kompanije i energetska stabilnost Srbije, i u slučaju pune primene sankcija. Ono što sada mogu da vam potrvrdim jeste da naša rafinerija u Pančevu u ovom trenutku radi normalno, obezbedili smo dovoljnozaliha sirove nafte za preradu, kao i dovoljnu količinu naftnih derivata za naša skladišta i benzinske stanice i samim tim za snabdevanje tržišta. U slučaju prekida saradnje određenih banaka i kompanija iz finansijskog sektora sa našom kompanijom u narednom periodu, pripremljena su alternativna rešenja za plaćanje na našim benzinskim stanicama - naveo je Tjurdenjev u pismu zaposlenima.

Foto: Promo

Dotakao se i pitanja plata zaposlenih ukoliko banke obustave saradnju sa NIS-om.

- Iako trenutna situacija nije laka, mi ćemo kao kompanija učiniti sve što je u našoj moći da zaposleni i građani Srbije u što manjoj meri osete posledice ove situacije. Naša odgovornost je da obezbedimo socijalnu sigurnost svih vas. Zato je važno da znate da, ukoliko pojedine banke prekinu saradnju sa kompanijom, to neće uticati na vaše lične tekuče račune. Aktivno ćemo se prilagođavati novim okolnostima i tražiti rešenja u skladu sa situacijom.