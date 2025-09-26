Slušaj vest

Značaj međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme PARTNER 2025, koji se ove nedelje održava u Beogradu, ogleda se ne samo po broju izlagača i prikazanih noviteta, već i po broju zvaničnih delegacija i zainteresovanih posetilaca koji dolaze sa gotovo svih kontinenata.

Zbog toga se može reći da je ova, 12. po redu manifestacija, odavno izašla iz regionalnih okvira i upisala se na listu važnih sajamskih događaja u Evropi.

Vojni analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da mnoge zemlje prepoznaju potencijal domaćeg tržišta, prostor za saradnju i zajedničko učešće na trećim tržištima, a jedna od njih je i Češka, zemlja na čijem su se paviljonu na sajmu PARTNER 2025 prvi put predstavile kompanije češke odbrambene industrije.

Vlade Radulović Foto: Kurir Televizija

- Proces modernizacije Vojske Srbije, kao i jačanje kapaciteta srpske vojne industrije bili su jedan od razloga da još u maju prošle godine ambasada Češke bude domaćin Foruma o češko-srpskoj saradnji u oblasti odbrambene industrije. Tom događaju prisustvovalo je više 120 gostiju, među kojima oko 80 predstavnika srpskih kompanija namenske industrije, Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, pa se čini da su stečena pozitivna iskustva rezultirala i ovogodišnjem prisustvu većeg broja sajamskih izlagača iz Češke. Pored primera dobre prakse u vidu holdinga Czechoslovak Group (CSG) i njihove ranije odluke da, u sklopu šireg razvojnog ciklusa u fabriku "14. oktobar" iz Kruševca, uloži oko 25 miliona evra, zapaženo učešće na sajmu PARTNER 2025 imala je i kompanija Aero Vodochody koja bi u srpskom ratnom vazduhoplovstvu mogla da pronađe kupca za svoj školsko-borbeni avion nove generacije L-39NG "Skyfox" - objašnjava Radulović.

Foto: Privatna arhiva