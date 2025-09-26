Slušaj vest

Očuvanje životne sredine, ekosistema i biodiverziteta visoko je na listi prioriteta kompanije Mozzart, koja svoj zeleni trag ispisuje već godinama širom Srbije. Podrška je ovog puta stigla lokalnim pčelarima na zaštićenom području Vlasine, gde je ova društveno odgovorna kompanija usvajanjem košnica omogućila da pčele opraše oko 2.827 hektara livade i šuma bogatih autohtonim i zaštićenim biljnim vrstama.

Pčele su obišle približno 162.000.000 cvetova, doprinoseći oprašivanju, očuvanju biodiverziteta i retkih vrsta ovog područja. Zaposleni u Mozzartu su se takođe našli u ulozi pčelara, pa su kroz timski rad sa pčelarima učestvovali u procesu proizvodnje meda, direktno iz košnice, kroz vrcanje, pa do samog pakovanja.

Foto: Promo/Jovan Vojinović

„Kao kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine i pokreće brojne ekološke inicijative, rado smo se uključili u projekat BeeSustain startapa BeeHold, preko kojeg kompanije pomažu pčelarska gazdinstva i pčelare u proizvodnji meda. Ne samo da smo na ovaj način lokalnim pčelarima omogućili sigurne mesečne prihode, bez obzira na promene u prinosu i prodaji meda, već smo proveli predivan dan u prirodi, naučili dosta o proizvodnji meda i timski učestvovali u tom procesu, a obezbedili smo određene količine i za naše kolege”, istakao je Toma Vukić iz kompanije Mozzart.

Foto: Promo/Jovan Vojinović

Aktivnosti startapa BeeHold zasnovane su na inovacionom rešenjima i spajanju modernih tehnologija poput AI (veštačke inteligencije) sa životnom sredinom i prirodom, tako da su košnice opremljene tehničkim rešenjima koje mere težinu košnice, vlažnost, broj pčela, njihovu aktivnost i eventualne izazove i probleme sa kojima se kolonije pčela susreću tokom životnog ciklusa i proizvodnje meda.

Foto: Screenshot

RECIKLAŽA, SOLARNA ENERGIJA, EKO-TERETANE…

Kompanija i Fondacija Mozzart godinama unazad realizuju brojne akcije za čistije i zelenije okruženje. Više puta su organizovane akcije čišćenja Drine, Lima i Potpećkog jezera, na Zlatiboru i u Sokobanji izgrađene su jedinstvene eko-teretane od drveta izvađenog iz reka, a na školama u Valjevu i Užicu postavljene su solarne elektrane. Na Invictus Challenge trkama, tim „Nepobedivi“ koji čine zaposleni u Mozzartu prethodnih godina je, osim snage i izdržljivosti, demonstrirao i visok nivo ekološke svesti učešćem u akcijama čišćenja, reciklažom plastike, limenki i tekstila. Kompanija Mozzart nastavlja sa eko-akcijama, a prva naredna stanica je Obedska bara gde će zaposleni još jednom pokazati da su timski rad i energija nepobedivi u borbi za lepše i zdravije okruženje.