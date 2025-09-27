Slušaj vest

Bolesti sistema krvotoka i tumori i dalje su najčešći uzroci smrti u Sremu, pokazuje najnovija analiza Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Podaci otkrivaju alarmantnu sliku – svaki peti preminuli izgubio je život zbog povišenog krvnog pritiska, a skoro dve trećine umrlih u regionu otišlo je zbog kardiovaskularnih oboljenja.

Starenje stanovništva i negativan priraštaj

U Sremskom okrugu živi 281.581 stanovnik – 49,4% muškaraca i 50,6% žena. Stanovništvo je izrazito staro: čak 22,5% je starije od 65 godina. Prirodni priraštaj je i dalje u minusu – u 2023. i 2024. godini iznosio je –525, što znači da je broj umrlih značajno premašio broj rođenih.

Dr Branka Malbašić Zečević iz Zavoda za javno zdravlje objašnjava da ovakvi podaci ukazuju na ozbiljan demografski problem. Ona ističe da je populacija u Sremu među najstarijima u Srbiji i da taj faktor direktno utiče na učestalost hroničnih bolesti.

Koje bolesti ubijaju Sremce?

Podaci Zavoda pokazuju da su vodeći uzroci smrtnosti:

bolesti krvotoka – 60,42%

tumori – 15,89%

bolesti disajnog sistema – 7,23%

bolesti varenja – 2,69%

endokrinološke bolesti – 1,34%

duševni poremećaji – 1,25%

bolesti mokraćno–polnog sistema – 1,20%

U odnosu na ranije godine, broj smrtnih ishoda od respiratornih bolesti i povreda se smanjio, a COVID-19 je gotovo nestao – registrovan je samo jedan slučaj.

Najčešće dijagnoze

Najviše ljudi u Sremu umire od:

hipertenzije – 21,7%

bolesti srčanog mišića – 8,4%

srčane insuficijencije – 7,2%

hronične ishemijske bolesti srca – 6,8%

karcinoma pluća i dušnika – 4%

moždanog udara – 3,8%

Dr Malbašić Zečević naglašava da je posebno zabrinjavajuće što se hipertenzija, iako često zanemarena, pojavljuje kao vodeći uzrok smrti. „To je bolest koju je moguće držati pod kontrolom redovnim pregledima i terapijom, ali mnogi pacijenti zanemaruju simptome i kasno se javljaju lekaru“, objašnjava ona.

Žene ugroženije od muškaraca

Žene češće umiru od hipertenzije, srčanih bolesti i hronične ishemije, dok su kod muškaraca češći uzroci smrti karcinom pluća, akutni infarkt i zastoj srca. U ukupnom bilansu, 56,5% umrlih od kardiovaskularnih bolesti čine žene, dok su muškarci zastupljeni sa 43,5%.

„Ne propusti nijedan otkucaj“

Podaci dolaze uoči Svetskog dana srca (29. septembar), koji se ove godine obeležava pod sloganom: „Ne propusti nijedan otkucaj“.

Prema rečima dr Branke Malbašić Zečević, ovaj slogan je poruka svima da brinu o svom srcu na vreme. Ona dodaje da se čak 80% prevremenih smrti može sprečiti uklanjanjem glavnih faktora rizika: pušenja, nezdrave ishrane, fizičke neaktivnosti i prekomernog stresa.

Kada odmah zvati hitnu pomoć?

Simptomi srčanog udara: bol iza grudne kosti, širenje bola u ruku ili vilicu, preznojavanje i otežano disanje. Simptomi moždanog udara: oduzetost lica ili ruke, problemi sa govorom, iznenadna jaka glavobolja.