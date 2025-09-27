U sećanje na streljanje civila u Kragujevcu: Manifestacija Veliki školski čas od 20. oktobra
Poema "Srce zemlje" Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića, biće izvedena 20. oktobra u muzeju "21. oktobar", u okviru centralne manifestacije "Veliki školski čas", posvećene sećanju na streljanje civila u Kragujevcu i okolini 1941. godine.
Iste večeri biće svečano otvorena izložba 23. Međunarodnog bijenalnog salona antiratne karikature "Kragujevac 2025", a biće uručene i nagrade dobitnicima.
Ove godine obeležava se 50 godina od osnivanja muzičke manifestacije "Oktobru hododarje – OKTOH". Svečano otvaranje biće 2. oktobra koncertom ansambla "Renesans", koji je bio deo programa prvog OKTOH-a 1975. godine.
Istog dana biće prikazan i kratki dokumentarni film "Kad muzika govori", autora Dejana Đusića.
Tokom oktobra na OKTOH-u nastupiće:
- HOR RTS-a
- Duo harmonika–klarinet, profesori Vladimir Blagojević i Aleksandar Tasić
- Gradski kamerni hor "Liceum"
- Violončelistkinja Ksenija Janković, koja će nastupiti uz pratnju pijanistkinje Žaklin Buržes-Monuri
Manifestacija će biti završena koncertom učenika Muzičke škole "Dr Miloje Milojević" i studenata Filološko-umetničkog fakulteta.
OKTOH tako nastavlja da spaja istoriju, sećanje i savremenu muziku, čineći oktobar u Kragujevcu bogatim kulturnim događajem.