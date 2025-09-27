Slušaj vest

Poema "Srce zemlje" Dragana Boškovića, u režiji Marka Đorđevića, biće izvedena 20. oktobra u muzeju "21. oktobar", u okviru centralne manifestacije "Veliki školski čas", posvećene sećanju na streljanje civila u Kragujevcu i okolini 1941. godine.

Iste večeri biće svečano otvorena izložba 23. Međunarodnog bijenalnog salona antiratne karikature "Kragujevac 2025", a biće uručene i nagrade dobitnicima.

Ove godine obeležava se 50 godina od osnivanja muzičke manifestacije "Oktobru hododarje – OKTOH". Svečano otvaranje biće 2. oktobra koncertom ansambla "Renesans", koji je bio deo programa prvog OKTOH-a 1975. godine.

Istog dana biće prikazan i kratki dokumentarni film "Kad muzika govori", autora Dejana Đusića.

Tokom oktobra na OKTOH-u nastupiće:

  • HOR RTS-a
  • Duo harmonika–klarinet, profesori Vladimir Blagojević i Aleksandar Tasić
  • Gradski kamerni hor "Liceum"
  • Violončelistkinja Ksenija Janković, koja će nastupiti uz pratnju pijanistkinje Žaklin Buržes-Monuri

Manifestacija će biti završena koncertom učenika Muzičke škole "Dr Miloje Milojević" i studenata Filološko-umetničkog fakulteta.

OKTOH tako nastavlja da spaja istoriju, sećanje i savremenu muziku, čineći oktobar u Kragujevcu bogatim kulturnim događajem.

