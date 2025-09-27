ŠTA SE OVO DEŠAVA U GRČKOJ?! Kraj sezone na moru a Srbi sve više mole za pomoć! 30 naših već umrlo, arhitekta iz Vranja preminuo u Solunu pre 5 dana
Mnogi naši turisti vole da letuju u Grčkoj u septembru. Vrućine nisu toliko intenzivne, nema puno ljudi, dani su mirniji, a cene niže. Međutim, ove godine, za, čini se, mnoge građane Srbije, kraj sezone u Grčkoj nije doneo očekivano uživanje, već stres, bol i - ozbiljne zdravstvene probleme!
Naime, na Fejsbuk grupama ljubitelja Grčke, prethodnih dana, pored slika mora dominiraju i brojni apeli za pomoć.
Umesto preporuka za giros i plaže, sve češće se traži prevoz do Srbije, davaoci krvi, prevodioci za bolnice...
Objava jedne Jelene u Fejsbuk grupi Grčka info pre nekoliko dana uznemirila je ljude.
"Ljudi, potrebna mi je pomoć. Da li neko kreće put Beograda noćas ili ujutru sa Tasosa?! Moram hitno kući - sinu nije dobro. On je u Beogradu, ima 19 godina, i u bolnici je. Našla sam povratak za sutra u 10.30, ali tražim nekog ko ide autom ranije. Hvala vam i neka vas Bog nagradi", napisala je ona.
Za hitan prevoz za Srbiju iz Nei Porija zamolila je pre nekoliko dana i jedna Svetlana.
"Molim vas, ako neko ide danas za Srbiju - javite se. Hitno je".
A onda - još ozbiljnije. Početkom septembra, jedan od članova grupe Grčka info u grupi objavljuje:
"Potrebna su mi 3 dobrovoljna davaoca krvi. Moja majka je polomila kuk u Pefkohoriju i sutra treba da bude operisana u Poligirosu. Nije bitna krvna grupa".
Nekoliko dana ranije dečaku iz Srbije puca slepo crevo - srećom, lekari u Grčkoj brzo reaguju i operacija prolazi uspešno. Majka kasnije objavljuje emotivnu zahvalnicu doktorima, navodeći da su bili "izuzetno stručni i ljubazni".
Jedna Anđela je zatražila pomoć jer joj je majka završila na intenzivnoj nezi, ali se ne može sporazumeti s lekarima. Traži nekoga ko zna grčki da pozove bolnicu.
- Zdravo svima, treba mi pomoć hitno! Majka mi je trenutno u Solunu na intenzivnoj nezi (odeljenje disajnih puteva) i već dva dana smo u kontaktu sa bolnicom, ali nažalost je i moj i njihov engleski na osnovnom nivou i jednostavno ne možemo da dođemo do konkretnih informacija zbog nedostatka znanja jezika. Da li je neko u mogućnosti da nam pomogne i pozove sutra ujutru odeljenje i razgovara sa njima na grčkom jeziku? Hvala unapred puno! - napisala je ona na Grčka info pre nekoliko dana.
Ni građani iz regiona nisu pošteđeni.
Jedan Makedonac podelio je pre nekoliko dana da su mu supruga i beba od 2,5 meseca već tri dana u bolnici u Kavali, a on po prvi put - nema osiguranje. U neizvesnosti pita da li neko zna kako funkcioniše lečenje dece u državnim grčkim bolnicama i koliki su troškovi.
Nažalost, najtragičniji slučaj zabeležen je 21. septembra - Goran Trajković, arhitekta iz Vranja, preminuo je od posledica moždanog udara tokom letovanja. Iako su lekari u bolnici u Solunu dali sve od sebe, Goran nije izdržao. Iza sebe je ostavio suprugu i troje dece, a porodica sada apeluje za pomoć, jer nisu imali putno osiguranje i suočeni su sa ogromnim troškovima bolničkog lečenja i transporta tela nazad u Srbiju.
U Grčkoj je, inače, kako je Kurir pisao ove godine za samo dva ipo meseca, od 1. juna do sredine avgusta, umrlo čak 30 naših državljana. Iako je bilo slučajeva utapanja, najčešći uzrok smrti su zapravo bili srčani problemi.