Mnogi naši turisti vole da letuju u Grčkoj u septembru. Vrućine nisu toliko intenzivne, nema puno ljudi, dani su mirniji, a cene niže. Međutim, ove godine, za, čini se, mnoge građane Srbije, kraj sezone u Grčkoj nije doneo očekivano uživanje, već stres, bol i - ozbiljne zdravstvene probleme!

Naime, na Fejsbuk grupama ljubitelja Grčke, prethodnih dana, pored slika mora dominiraju i brojni apeli za pomoć.

Ne mali broj Srba apelovalo za pomoć na mrežama Foto: Shutterstock

Umesto preporuka za giros i plaže, sve češće se traži prevoz do Srbije, davaoci krvi, prevodioci za bolnice...

Objava jedne Jelene u Fejsbuk grupi Grčka info pre nekoliko dana uznemirila je ljude.

"Ljudi, potrebna mi je pomoć. Da li neko kreće put Beograda noćas ili ujutru sa Tasosa?! Moram hitno kući - sinu nije dobro. On je u Beogradu, ima 19 godina, i u bolnici je. Našla sam povratak za sutra u 10.30, ali tražim nekog ko ide autom ranije. Hvala vam i neka vas Bog nagradi", napisala je ona.

Za hitan prevoz za Srbiju iz Nei Porija zamolila je pre nekoliko dana i jedna Svetlana.

"Molim vas, ako neko ide danas za Srbiju - javite se. Hitno je".

A onda - još ozbiljnije. Početkom septembra, jedan od članova grupe Grčka info u grupi objavljuje:

Žena polomila kuk u Pefkohoriju i hitno operisana Foto: Shutterstock

"Potrebna su mi 3 dobrovoljna davaoca krvi. Moja majka je polomila kuk u Pefkohoriju i sutra treba da bude operisana u Poligirosu. Nije bitna krvna grupa".

Nekoliko dana ranije dečaku iz Srbije puca slepo crevo - srećom, lekari u Grčkoj brzo reaguju i operacija prolazi uspešno. Majka kasnije objavljuje emotivnu zahvalnicu doktorima, navodeći da su bili "izuzetno stručni i ljubazni".

Jedna Anđela je zatražila pomoć jer joj je majka završila na intenzivnoj nezi, ali se ne može sporazumeti s lekarima. Traži nekoga ko zna grčki da pozove bolnicu.

- Zdravo svima, treba mi pomoć hitno! Majka mi je trenutno u Solunu na intenzivnoj nezi (odeljenje disajnih puteva) i već dva dana smo u kontaktu sa bolnicom, ali nažalost je i moj i njihov engleski na osnovnom nivou i jednostavno ne možemo da dođemo do konkretnih informacija zbog nedostatka znanja jezika. Da li je neko u mogućnosti da nam pomogne i pozove sutra ujutru odeljenje i razgovara sa njima na grčkom jeziku? Hvala unapred puno! - napisala je ona na Grčka info pre nekoliko dana.

Ni građani iz regiona nisu pošteđeni.

Jedan Makedonac podelio je pre nekoliko dana da su mu supruga i beba od 2,5 meseca već tri dana u bolnici u Kavali, a on po prvi put - nema osiguranje. U neizvesnosti pita da li neko zna kako funkcioniše lečenje dece u državnim grčkim bolnicama i koliki su troškovi.

Nažalost, najtragičniji slučaj zabeležen je 21. septembra - Goran Trajković, arhitekta iz Vranja, preminuo je od posledica moždanog udara tokom letovanja. Iako su lekari u bolnici u Solunu dali sve od sebe, Goran nije izdržao. Iza sebe je ostavio suprugu i troje dece, a porodica sada apeluje za pomoć, jer nisu imali putno osiguranje i suočeni su sa ogromnim troškovima bolničkog lečenja i transporta tela nazad u Srbiju.