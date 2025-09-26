Slušaj vest

Na Krfu je obeležena 109. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na grčka ostrva u Prvom svetskom ratu, a kako je istakao predsednik vlade Đuro Macut, na tim, za Srbiju svetim mestima, srpska vojska se oporavljala i dobila novu snagu za konačno oslobođenje otadžbine.

Obeležavanju je prisustvovala i naša ekipa, a Kurir je pokrenuo i akciju „Odužimo se herojima albanske golgote” za izradu dve bronzane statue srspkih vojnika na grčkom ostrvu Vido.

Više o tome za jutarnji program naše televizije, sa lica mesta, govorila je novinarka Kurira Jelena S. Spasić.

- Ova inicijativa je vrlo važna, a pre svega meni lično, ali i za sve nas. Spomenik je trebalo da bude izgrađen, ali zbog Drugog svetskog rata nikada nije izrađen. Ovde bi trebalo da stoje dva bronzana vojnika visoka po tri i po metra. Time će se poslati poruka celom svetu jer su Srbi odbili kapitulaciju, a 1915. smo bili napadnuti od Nemačke, Austrougarske i Bugarske maltene istovremeno, a naša vojska je držala i mnogi civili su prešli peške preko Albanije i Crne Gore. Tada smo izgubili 238.000 vojnika i civila - započela je Spasić, pa nastavila:

- Oko 150.000 se zahvaljujući saveznicima i uz velike muke i odlaganja iskrcala na ostva Krf i Vido. Iako su smatrali da su spašeni, zbog iznemoglosti, gladi i zime nekoliko hiljada njih je preminulo. Kurir je pokrenuo akciju pre devet godina, a zbog mnogih birokratskih problema to se odužilo. Građani su još tada dobrovoljno donirali, a sve to i dalje stoji na računu. Država je zainteresovana da se to završi zbog jubilarne 110. godišnjice sledeće godine.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je istakla:

- Želim da zahvalim vašoj redakciji koja je pokrenula značajnu inicijativu da postavimo na ovom mestu vrlo značajne biste posvećene našem narodu. Mislim da je važno da pomognemo takvoj inicijativi.

