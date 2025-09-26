Slušaj vest

Na svim fakultetima u Srbiji održavaju se ispitni rokovi, a studenti jure uslov za upis viših godina studija.

Pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović ističe da je na većini visokoškolskih ustanova umesto dosadašnjih 48 bodova, za upis nove godine potrebno 37 bodova, što je i preporuka resornog Ministarstva da bude za sve.

Najavljuje da će povraćaj 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima biti isplaćen do kraja meseca i da im je za prijavu potrebna samo studentska kartica.

Aleksandar Jović ističe da je zakonski rok za isplatu povraćaja školarine samofinansirajućim studentima bio kraj aprila, ali je kaže Ministarstvo čekalo kraj blokade i obnovu nastave.

Objašnjava da je izmenama zakona iz marta meseca predviđeno da samofinansirajući studenti, koji su državljani Republike Srbije, imaju pravo na povraćaj 50 odsto školarina, svi oni koji studiraju na državnim i visokoškolskim ustanovama, za one predmete koje su prvi put upisali, za te bodove.

Studentska kartica - sve što treba za povraćaj novca

Dodaje da je bilo predviđeno da se isplata refundacije vrši u dva dela, prvi do 30. aprila, a drugi do 30. septembra.

"Međutim, naišli smo na određene tehničke probleme, studenti se ne prijavljuju za ovo pravo. Jedino što samofinansirajući student treba da ima je studentska kartica. Prijave na studentskoj kartici idu preko portala uprave za Trezor i tu smo naišli na određene probleme oko prijava", ukazuje Jović.

Navodi da se podaci o studentima proveravaju kroz jedinstveni informacioni sistem prosvete i da je uočeno da ima neslaganja, ili da nisu ažurno uneti od strane ustanova, ili da se određeni matični podaci studenta nisu poklapali s matičnim podacima koje je student uneo i Ministarstvo je to pokušavalo da otkloni.

"Zahtev od ustanova bio je da nam dostave tačan spisak studenata s podacima o tome koliko bodova su prvi put upisali, koliko su uplatili školarinu, da bismo znali šta treba da refundiramo. Refundacija ide direktno studentu, a ne u visokoškolsku ustanovu i zato je bilo jako bitno da svi ti podaci budu precizni, kako bi svaki građanin Republike Srbije, da je student i ko ima pravo, dobio ta sredstva", precizirao je pomoćnik ministra prosvete.

Zašto se čeka 30. septembar

Takođe, zakon predviđa i da se druga rata školarine može uplatiti do 30. septembra do kada i traje školska godina, tako da, ukazuje Jović postoji mogućnost i da neko od studenata uplati do tada ostatak školarine.

"Tako da smo odlučili da sačekamo 30. septembar, da student uplati sve ono što misli da treba, ne uslovljavajući da uplati sve, dakle ne mora. On će samo odlučiti koliko će uplatiti i 50 odsto toga će naravno dobiti nazad, odmah početkom oktobra meseca", precizirao je pomoćnik ministra.

Šta se vraća studentu na više fakulteta

Jović napominje i da ima studenata koji imaju samofinansirajući status na više od jednog fakulteta.

Ako student ima budžetski status na jednom, a samofinansirajući na drugom, u tom slučaju, prema rečima Jovića nema problema. Student će na tom drugom fakultetu ostvariti, na kojem je samofinansirajući, pravo na povraćaj školarine.

"U slučaju da studira više fakulteta, ali u statusu samofinansirajućeg studenta, više fakulteta, državnih fakulteta, da budemo precizni, ili visokoškolskih ustanova, u tom slučaju ćemo se opredeliti za refundaciju onog dela školarine gde je najveća školarina plaćena. Ako je on, recimo, odlučio da najveći deo školarine u apsolutnom iznosu uplati na fakultetu, računaće se da je samofinansirajući student na tom fakultetu i dobiće 50 odsto povraćaja tog iznosa", precizirao je Jović.

Mirovanje statusa

Kaže da studenti koji su tražili da im se omogući status mirovanja u ovoj akademskoj godini moraju da budu svesni da ne mogu da polažu ispite i pohađaju nastavu u godini u kojoj su tražili i dobili taj status.

"Dakle, u tom slučaju studentima bi se to poništavalo. Treba voditi računa o tome koji su uopšte uslovi za ostvarivanje statusa mirovanja. Većina ustanova ima politiku da saveti visokoškolskih ustanova dozvoljavaju oslobađanje od dela školarine ili čak cele školarine za studente koji iz ekonomskih razloga, socijalno-ekonomskih, ne mogu da isplate svu školarinu, a dobri su, recimo, studenti. Tako da je to pre razlog za recimo umanjenje školarine nego što je mogao da bude razlog za mirovanje", pojašnjava Jović..

Uslov za upis nove godine

Podseća da je zakonom je definisano da student mora u tekućoj godini ostvariti 48 bodova, da bi mogao da nastavi da se finansira iz budžeta ili da stekne uopšte to pravo ako je, bio samofinansirajući, ali i da su svesni svih ograničenja u vezi nastave i broju ispitnih rokova.

Zaključeno je da nije realno da će svi studenti uspeti i da će onaj broj koji je uobičajen uspeti da ostvari 48 bodova. Naravno, zakon, kratak je rok da bi se zakon promenio, zato je pak složena procedura.

"Ako ste, recimo, imali 200 budžetskih studenata, u narednoj godini država želi da zadrži isti broj bez obzira na broj bodova koliko studenti ostvaruju. Međutim, pojedine ustanove imaju određeni broj bodova koji je neophodan za upis bez obzira da li ste samofinansirajući ili budžetski. Zakon o visokom obrazovanju to ne prepoznaje. Na većini ustanova to je nekih 37 bodova neophodnih da bi se prešlo iz jedne u drugu godinu", ističe Jović.

Preporuka Ministarstva će biti da i oni razmotre taj prag od 37 bodova.

Kada fakulteti dobijaju drugu uplatu za održavanje

Ministarstvo je saopštilo i da će do kraja septembra platiti drugu ratu za tekuće troškove fakulteta. Zašto se na to čekalo dok pojedini fakulteti nisu u opasnosti da im seku struju, vodu ili, recimo, grejanje?

Jović ističe da postoji određeni dogovor između premijera, predsednika vlade i predsednika visokoškolskih ustanova, pre svega rektora državnih univerziteta o dinamici.

"Dogovoren je da to bude jul, septembar, novembar, decembar. U skladu s tim mi se toga i držimo, prvobitni datum bio je15. jul. Međutim, neposredno pred taj datum, održan je sastanak takođe sa rektorima, utvrđeno je da podaci koje su dostavljene u ustanovama nisu odgovarajući, odnosno da su se određene stvari promenile", kaže pomoćnik ministra.

Dodaje da su zatražili da fakulteti i druge visokoškolske ustanove brzo reaguju i da su dobili podatke, kao i da je 25. jula isplaćena prva rata, znači dva meseca kasnije, biće isplaćena i ova druga rata. Time će ukupan iznos za prvu polovinu godine, biti oko 887 miliona dinara.

"Sledeća, treća rata biće u novembru, i poslednja, četvrta u decembru", precizirao je Jović.