Slušaj vest

Pravosuđe u Srbiji ima dugu i burnu istoriju, a njegovi počeci vezani su za vreme Karađorđa i Miloša Obrenovića, kada je pravda bila daleko od današnjih zakonskih procedura. Tada su se presude donosile brzo, često prema običajnom pravu, a kazne znale da budu i surove.

U tim okolnostima pojavila se potreba za ljudima koji će braniti optužene pred sudom. Tako su nastali prvi advokati u Srbiji – ljudi obrazovani, ali i dovoljno hrabri da stanu pred kneza ili vojvodu i zatraže pravdu za one koji su optuženi.

Za vreme Mihaila Obrenovića, advokati su morali da pokažu ne samo znanje prava, već i široko obrazovanje – od poznavanja jezika do istorije i društvenih prilika. Ipak, njihove karijere često su imale neobične i tragične sudbine, koje svedoče o tome koliko je bilo teško biti „branilac pravde“ u tadašnjoj Srbiji.

- Kako je izgledalo suđenje u Karađorđevo i Miloševo vreme?

- Ko je bio prvi advokat u našoj zemlji?

- I šta su morali da znaju branioci u doba Mihaila Obrenovića?

Odgovore donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.