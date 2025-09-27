Slušaj vest

Jesen je stigla, a ona sa sobom nosi i promenljivo vreme, zbog čega na ulicama Srbije možemo videti ljude koji nose kratke rukave, ali i one u jaknama. Kako nas vreme ne bi iznenadilo, za Kurir televiziju vremensku prognozu za naredne dane izneo je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Danas nas očekuje promenljivo oblačno, možda stepen ili dva niža maksimalna temperatura, od 18 do 20 stepeni. Biće pojave kratkotrajne, slabe kiše, uglavnom u južnoj polovini Srbije, dok je u Beogradu manje verovatno. U nedelju će biti više oblačnosti, košava će oslabiti u odnosu na subotu i petak, a biće kiše u centralnim i južnim krajevima koja bi bila malo duža, trajala bi do noći ka ponedeljku -kaže Todorović.

Todorović kaže da Beograđani mogu očekivati kišu u nedelju, ali će je biti daleko manje nego na jugu države.

- Od ponedeljka sledi dalji pad temperature jer pristiže hladniji vazduh sa severo-istoka Evrope. Na jugu će biti i retke pojave grmljavine, ali građani ne treba da se iznenade ako je čuju - kaže Todorović.

Kada je u pitanju Košava, meteorolog je objasnio da se ona u septembru "zagreva", pa je obično da tokom ovog meseca ona bude nešto toplija, ali je ipak primetno i da već i hladi, pa će u oktobru i novembru biti sve više košave koja će donositi utisak hladnoće. Todorović je objasnio i da vetar oduzima toplotu tela, pa deluje da je temperatura mnogo niža nego što zapravo jeste.

Vremenska prognoza za oktobar

- Vreme iznenadi. Karakteristika naše klime je promenljivost. Septembar je jesinji mesec, ali je produženo leto pa ga čini malo toplijim, dok oktobar i novembar donose dalje padove temperature. Početak oktobra će ipak biti hladan, do tećeg ili četvrtog, sa maksimalnim temperaturama ispod 20 stepeni, što je ispod proseka. Biće kiše, ne znam tačno još koliko, ali treba računati na kišnu varijantu. Vreme bi se prolepšalo posle 5. ili 6. oktobra - kaže Todorović.

Todorović je objasnio da je srednji datum za pojavu temperature od 25 stepeni 13. oktobar, što se smatra letnjom temperaturom, a navodi i da je velika verovatnoća da će sredina oktobra biti toplija od njegovog početka.

- Nema još snega, ali je nagoveštaj da će sredinom naredne sedmice u višim planinskim predelima biti snega, ne verujem da će se zadržati. Nezgodno je što će posle tog zahlađenja, kada dođe do razvedravanja, biti u jutarnjim satima i slabog mraza u brdsko-planinskim predelima, dok je u Beogradu i Vojvodini mala šansa. Pri kraju oktobra možemo očekivati mraz i u nižim predelima Srbije - kaže Todorović.

Meteorolog kaže da je velika verovatnoća da ćemo prvi sneg i u nižim predelima ugledati krajem novembra, ali da je prerano praviti takve prognoze.

