Nekretnine na selu mogu se pazariti po povoljnim cenama, a ponuda je prilično šarenolika. Za sve one koji maštaju o životu van gradske gužve pojavila se izuzetna prilika. Kuća u šumi kao iz bajke i to za 39.000 evra!

Ovaj oglas objavljen je u Fejsbuk stranici "Nekretnine Fruška Gora", a izazvao je veliku pažnju.

- Prodajem vikendicu u vikend naselju Čortanovci Dunav, Nacionalni park Fruška Gora. 45 kvadrata bez terase, sastoji se od terase sa slike, hodnika iz kog se ulazi u dnevnu sobu, kupatilo, kuhinju, sve je odvojeno, stepenice koje vode u spavaću sobu i mali hodnik na spratu, i terasu. Čvrsta gradnja, crvena fasadna cigla, sveže lakirano sve, komplet sva stolarija (prozori i vrata) - navodi se u opisu oglasa.

Vikendica u Čortanovcima Foto: Printscreen Facebook

Dodaje se da je kuća legalna, kao i da vlasnik poseduje kompletnu papirologiju.

- Vikendica je u mirnom delu blizu rimskog grada, dva minuta peške do plaže na kojoj se snimao čuveni film "Varljivo leto `68". Asfalt i 30m tucanik do vikendice. Sa vikendice se vidi Dunav najviše zimi zbog zelenila, leti slabije - napisao je vlasnik.

Potom je dodao i da je moguća zamena za auto do 20.000 evra ili nekretninu.

- Cena 39.900 evra - navodi se u oglasu.

Ipak, mnogi korisnici su posumnjali, te su mu tražili dokaz o vlasništvu.

- To je na 99 godina plaćaš zakup, ako nacionalni park hoće tu da gradi nešto vi morate da uklonite vikendicu. Tako da kupovina takvih vikendica je mačka u džaku - navodi se u jednom od komentara.