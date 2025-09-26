Slušaj vest

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da će u narednim danima, preko svog američkog advokata uz podršku vlade Hrvatske, podneti zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD (OFAC) za produženje licence potrebne za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d.

- Ključ za produženje nakon 1. oktobra 2025. godine biće aktivnosti NIS a.d. prema američkim vlastima - naveo je JANAF u saopštenju.

JANAF je napomenuo da je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d. do 1. oktobra 2025. godine, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Njujorka, rekao je da će od 1. oktobra biti uvedene sankcije NIS-u.

Kurir/ B92