Slušaj vest

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da će u narednim danima, preko svog američkog advokata uz podršku vlade Hrvatske, podneti zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD (OFAC) za produženje licence potrebne za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d.

- Ključ za produženje nakon 1. oktobra 2025. godine biće aktivnosti NIS a.d. prema američkim vlastima - naveo je JANAF u saopštenju.

JANAF je napomenuo da je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršenja Sporazuma o transportu sirove nafte zaključenog sa NIS a.d. do 1. oktobra 2025. godine, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Njujorka, rekao je da će od 1. oktobra biti uvedene sankcije NIS-u.

Kurir/ B92

Ne propustiteDruštvoSpremne alternative za plaćanje na benzinskim stanicama! Generalni direktor NIS o svemu što nas čeka kad stupe američke sankcije 1. oktobra
x Beta Emilija Jovanovic copy 2.jpg
DruštvoNaftna industrija Srbije: Obezbedili smo dovoljne zalihe nafte za preradu kao i derivata na pumpama
foto 2.jpg
PolitikaSANKCIJE NIS-u OD 1. OKTOBRA Vučić iz Njujorka: Bili smo izuzetno korektni i prema američkim i prema ruskim partnerima, ali ćemo platiti visoku cenu
Screenshot 2025-09-25 193434.png
PolitikaNIJE BIO LAK RAZGOVOR OKO SANKCIJA NIS-u! Predsednik Vučić: Molio sam za produženje za još mesec ili dva, ali neće biti jednostavno
2025-09-24 19_14_27-Message.png

BRINEMO SE, A RAZLOG NIJE TU - Ekonomista uprostio: Najvažnije odlaganje sankcija NIS-u do sada, Tramp će se do kraja roka predomisliti?! Izvor: Kurir televizija