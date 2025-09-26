Slušaj vest

U blizini Medicinske škole u Čačku dogodilo se brutalno nasilje kada je maloletnik M.B. fizički nasrnuo na petnaestogodišnju devojčicu N.P.

- Kako smo čuli incident je počeo kada je osumnjičeni u prolazu udario devojčicu ramenom. Nekoliko trenutaka kasnije, dok je N.P. sela na klupu zajedno sa drugaricama, M.B. se vratio i počeo da je udara pesnicama u predelu glave. Od siline udaraca devojčica je pala na zemlju, dok su njene drugarice u šoku posmatrale napad, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Dodaju da je scena bila potresna i da su odmah obavestili nadležne službe.

Inače, M.B. je od ranije poznat policiji – već je prijavljivan zbog nasilja u školi koju je pohađao, i to nakon što je napao nastavnike.

- Uprkos tome, očigledno je da agresivno ponašanje nije sankcionisano na vreme, što je sada rezultiralo novim incidentom, kaže očevidac.

Policija je obavila razgovor sa M.B. i njegovim roditeljima, a slučaj je prosleđen nadležnim organima za maloletnike.