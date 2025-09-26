Slušaj vest

Zbornik radova pod nazivom "Zakon o opštem upravnom postupku: savremene tendencije i izazovi", koji je posvećen analizi primene tog zakona u poslednjih devet godina, predstavljen je danas u Skupštini Srbije.

Izdavač Zbornika i stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović rekao je da je Narodna skupština u dva saziva prepoznala izazove u upravnim procedurama u praktičnom životu javne uprave, te je zbog tih izazova organizovana regionalna konferencija u Privrednoj komori Srbije.

Iz te konferencije je proistekao Zbornik radova o zakonu o upravnom postupku (ZUP) koji je poslednji put menjan pre devet godina.

Mora se ubrzati sve ono što se tiče položaja i interesa građana i privrede, rekao je Rabrenović Foto: Kurir Televizija

- Trend je u svetu, a i u Srbiji, da se dinamizuje rad državne uprave i javne uprave - rekao je Rabrenović zahvalivši se predsednici Skupštine Ani Brnabić što je pokazala posvećenost modernizaciji i digitalizaciji državne uprave.

- O tome je govorio i predsednik u svojoj izjavi da moramo da ubrzamo sve ono što se tiče položaja i interesa građana i privrede - rekao je Rabrenović i istakao potrebu da se "merenje" upravnih postupaka vrši u kontinuitetu, odnosno da se vodi stalna evidencija o broju upravnih postupaka, koliko traju, zbog čega dolazi do kašnjenja i na koji način se procedure mogu olakšati.

Naglasio je da je današnja promocija jedan u nizu koraka u analizi upravnog zakonodavstva zajedno sa organima koji su za to nadležni - Narodnom skupštinom, resornim Ministarstvom državne uprave i Upravnim sudom.

Zbornik je objavljen pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Srbije Foto: Privatna arhiva

- Želimo da približimo Srbiju modernim evropskim modelima i da gradimo našu zemlju kao još bolje mesto za život - rekao je Rabrenović.

Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš rekla je da je Zbornik izvanredan resurs, ali i ukazala da u poslednjih 10 godina ima dosta pomaka kada je reč o upravnim postupcima. A proces je, kako je navela, posebno ubrzan digitalizacijom.