Telekom Srbija neće prodati bazne stanice, već će nabaviti još 6.000 najmodernijih u cilju razvoja 5G mreže, izjavio je generalni direktor te kompanije Vladimir Lučić čime je zapravo reagovao na novu kampanju neistina i uvreda koja se širi preko medija u vlasništvu Junajted medija, ističući da je stav Telekoma jasan i odlučan.

Upravo je stav o budućnosti firme izneo pred kamerama Kurir televizije.

Vladimir Lučić ekskluzivno za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

- Telekom Srbija je dobar primer da se zaključi da nije tačno to što Junajted medija tvrdi, a to je da su nezavisni mediji, a oni su zavisni od poslovnih interesa jednog čoveka koji se naljutio na Telekom i svima dao zadatak da nas napadaju. Potpuno je jasno, nećemo da prodamo bazne stanice, dobili smo finansiranje od za razvoj 5G - započeo je Lučić, pa nastavio:

- Mi smo prodali određeni građevinski deo, ali ovo nije građevinska firma, ali što se tiče telekomunikacionog dela ništa nije tačno, sve su pogrešne informacija i mi ćemo nabaviti 6.000 baznih stanica, biće nove lokacije u gradovima jer 5G zahteva idealno pokrivanje kako bi se skroz primenio. Nije tačno da ćemo bilo koji telekomunikacioni deo da prodamo, već optičku mrežu koju smo izgradili koristi i naš konkurent.

