Trudnica iz Rume podelila je svoje iskustvo sa jednim lokalom brze hrane, gde joj, kako navodi, nije naplaćen doručak jer je trudna.

U trenutku kada je pokušala da plati langoš, radnica joj je saopštila da je politika firme da se prvi obroktrudnicama ne naplaćuje. Ovaj gest izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a korisnici pozdravljaju ovakvu praksu i dele slična iskustva iz drugih lokala.

- Za 8 meseci, koliko sam trudna, ovo mi se nikad nije desilo. Otišla sam po doručak, nameravala sam da jedem pitu sa paprikom u pavlaci koju sam ranije probala i oduševila se. Međutim, trenutno je nije bilo. Uzela sam langoš sa slaninicom i podjednako se oduševila - ispričala je Nikolina na svom Tiktoku.

Kada je htela da plati, doživela je iznenađenje.

- Tražila sam od žene da mi odmah naplati, da bi mi ona rekla da je politika njihove firme da prvi obrok trudnicama ne naplaćuju. Mene je ovaj gest toliko oduševio. Mislim da bi bilo lepo da ih pohvalim - rekla je.