Na dečijem rođendanu u bioskopu, dok je slavljenica nestrpljivo otvarala poklone, jedna devojčica od pet godina izgovorila je rečenicu koja je mnoge odrasle zatekla: "Pa čokolada nije poklon!"

Nekada su deca na rođendane nosila gumene bombone, lizalice, sveske sa crtanim likom, pernice. Danas se granica pomerila. Poklon mora da ima "cenu", ime, da bude "in". A čokolada? Čokolada više nije poklon, ona je u očima neke dece nešto što se daje usputno, bez vrednosti.

- Poslala drugarica svog malog na dečiji rođendan, deca imaju 5 godina i treba da gledaju neke crtaće u bioskopu. I sad podele sve poklone i curica ta otvara poklon. Neka treća mala se ubaci i otvara od tog dečaka poklon. I kaže ona: "Jao kupio si čokoladu, pa čokolada nije poklon" - ispričala je Jovana, korisnica Tiktoka.

shutterstock_80620282.jpg
Devojčica je rekla da čokolada nije poklon Foto: Shutterstock

Ona je navela da je taj dečak izjavio da više neće nositi čokoladu na rođendan, jer to "nije poklon i sramota je".

- Dete od 5 godina. Kada, zašto i kako, je normalno da deca od pet godina misle da čokolada nije poklon? Ja sam se radovala na gumene bombone, na žvake, a sad se raduju na lafufu, one lutkice morbidne, od deset evra - dodala je ona.

0603shutterstock-1734866528.jpg
8189.jpg
8189.jpg
igraonica-polisa-polisa-za-povrede-osiguranje-delatnosti.jpg

