Slušaj vest

Srbiju je zahvatilo zahlađenje, a oblačno vreme praćeno je i košavom jakog intenziteta, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima vetra.

Košava je hladnog karaktera, pa je subjektivni osećaj da je još hladnije.

Foto: NMMB

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 16 do 22, u Beogradu je 18 stepeni. Sjenica meri 15, Zlatibor 11, a Kopaonik 10 stepeni, dok je najhladnije na Crnom vrhu sa 5°C.

Dakle, zahlađenje je prodrlo i do našeg područja, a vrlo toplo i dalje je ostalo u oblasti Mediterana.

Foto: Meteociel

Maksimalne temperature biće od 18 do 22 °C.

Na području Vršca jugoistočni vetar ima olujne udare od 100 km/h.

Očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom u južnim, centralnim, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim delovima Srbije.

Foto: Meteociel

Slično vreme očekuje se i tokom vikenda, dok će u nedelju košava oslabiti.

Sam kraj septembra i sam početak oktobra, prema trenutnim prognozama, doneo bi burnu promenu vremena.

Iz oblasti Karpata i sa severoistoka preko našeg područja premeštao bi se veoma izražen visinski ciklon, koji bi sredinom sledeće sedmice, naročito u sredu i u četvrtak, doneo Srbiji još jače zahlađenje, uz obilniju kišu i uz jake istočne i severoistočne vetrove.

Foto: NMMB

Vreme bi bilo pravo jesenje, i maksimalna temperatura kretala bi se od 12 do 16 stepeni, što su vrednosti za 7–8 stepeni niže od proseka za sam početak oktobra.

Foto: NMMB

Visinski ciklon nastavio bi put prema jugu, odnosno prema jugu Jadrana i Jonskom moru, gde bi jačao i doneo olujno nevreme od juga Italije do Balkana i juga Grčke.

Stabilizacija vremena i porast temperatura, uz povratak na prosečne vrednosti za početak oktobra, očekuje se oko 5. oktobra.