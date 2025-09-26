Slušaj vest

Srbiju je zahvatilo zahlađenje, a oblačno vreme praćeno je i košavom jakog intenziteta, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima vetra.

Košava je hladnog karaktera, pa je subjektivni osećaj da je još hladnije.

2025-09-26 16_01_54-WhatsApp.png
Foto: NMMB

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 16 do 22, u Beogradu je 18 stepeni. Sjenica meri 15, Zlatibor 11, a Kopaonik 10 stepeni, dok je najhladnije na Crnom vrhu sa 5°C.

Dakle, zahlađenje je prodrlo i do našeg područja, a vrlo toplo i dalje je ostalo u oblasti Mediterana.

2025-09-26 16_02_12-_ŠIFRE, NE DIRAAAAJ!.txt - Notepad.png
Foto: Meteociel

Maksimalne temperature biće od 18 do 22 °C.

Na području Vršca jugoistočni vetar ima olujne udare od 100 km/h.

Očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom u južnim, centralnim, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim delovima Srbije.

2025-09-26 16_02_26-WhatsApp.png
Foto: Meteociel

Slično vreme očekuje se i tokom vikenda, dok će u nedelju košava oslabiti.

Sam kraj septembra i sam početak oktobra, prema trenutnim prognozama, doneo bi burnu promenu vremena.

Iz oblasti Karpata i sa severoistoka preko našeg područja premeštao bi se veoma izražen visinski ciklon, koji bi sredinom sledeće sedmice, naročito u sredu i u četvrtak, doneo Srbiji još jače zahlađenje, uz obilniju kišu i uz jake istočne i severoistočne vetrove.

2025-09-26 16_01_54-WhatsApp.png
Foto: NMMB

Vreme bi bilo pravo jesenje, i maksimalna temperatura kretala bi se od 12 do 16 stepeni, što su vrednosti za 7–8 stepeni niže od proseka za sam početak oktobra.

2025-09-26 16_02_36-WhatsApp.png
Foto: NMMB

Visinski ciklon nastavio bi put prema jugu, odnosno prema jugu Jadrana i Jonskom moru, gde bi jačao i doneo olujno nevreme od juga Italije do Balkana i juga Grčke.

Stabilizacija vremena i porast temperatura, uz povratak na prosečne vrednosti za početak oktobra, očekuje se oko 5. oktobra.

Kurir/Telegraf

Ne propustitePlanetaKURIR USRED KATASTROFALNOG NEVREMENA U KINI Veliki broj MRTVIH i nestalih, evakuisani milioni, RAGASA iza sebe ostavlja SMRT I PUSTOŠ (VIDEO)
132132132.jpg
HrvatskaSTRAŠNO NEVREME U DALMACIJI! Poplave prave haos, intervenisali i vatrogasci! Meštani nemaju mira (VIDEO)
dalmacija nevreme
PlanetaJEZIVI SUPERTAJFUN PRAVI HAOS, MREŽAMA SE ŠIRE ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI OLUJE: Ugroženi MILIONI ljudi, traju evakuacije, letovi otkazani, užas u Aziji (VIDEO)
Obala zapljusnuta talasima zbog tajfuna Ragasa
Bosna i Hercegovina(VIDEO) JEZIVO NEVREME PRAVI HAOS NA BALKANU! Potop u BiH i Hrvatskoj, vetar čupa stabla i nosi krovove! Upaljen CRVENI METEOALARM, ovi gradovi su na udaru!
oluja.jpg