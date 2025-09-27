Slušaj vest

"Sinoć mi se u kafiću desio epi-napad. Nisam mogla da verujem koliko ljudi se smejalo."

Ovim rečima jedna devojka opisala je šokantno iskustvo koje je doživela u jednom gradskom lokalu.

Dok je sedela sa društvom, devojka je doživela epileptični napad. Umesto da naiđe na pomoć i razumevanje, kaže da je bila izložena podsmehu i komentarima koji su dodatno pogoršali situaciju.

Pojedini su u komentarima postavili pitanje zašto je osnovna ljudska empatija, posebno u hitnim situacijama, izostala. Bilo je i onih koji su posumnjali u istinitost ove objave.

- Žao mi je što si kroz to morala proći, ne mogu da verujem u šta su se ljudi pretvoril. Da nemaju ni trunku saosećanja, użas jedan! - navodi se u jednom od komentara.

- Šta se čudiš, dobro da nisu uzeli telefon i snimali. Empatije skoro i da nema, nažalost - glasi jedan komentar.