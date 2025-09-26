Slušaj vest

Lica sa statusom borca, ratni i civilni invalidi rata, kao i drugi korisnici prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, imaće pravo na popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju u periodu od oktobra 2025. do marta 2026. godine.

Ovo je omogućeno odlukom Vlade Srbije, koja je usvojila izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Na ovaj način, boračko-invalidska kategorija stanovništva će dobiti dodatnu podršku u toku zimskih meseci, kada su troškovi najveći.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističe da ova mera predstavlja izraz poštovanja i zahvalnosti borcima, kao i podršku onima koji su najviše dali za zemlju.

Pored njih, pravo na ovu olakšicu ostvarivaće i penzioneri sa minimalnim penzijama, a procenjuje se da će lica sa boračkim statusom uz popust moći da umanje svoje mesečne troškove za oko 1.500 dinara.

Građani koji imaju status energetski ugroženog kupca imaju i dodatni popust od 5% za redovno plaćanje računa do 28. u mesecu. Takođe, u ovom periodu neće važiti snižavanje granice između plave i crvene zone, što će dodatno olakšati račune.

Za sve informacije o načinu sticanja statusa energetski ugroženog kupca, građani se mogu obratiti Ministarstvu rudarstva i energetike.