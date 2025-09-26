Slušaj vest

Ovde, s pogledom na Kajmakčalan slavni, leže Timočani slavni koji kosti ostaviše u omalenom grčkom selu Hrisi. Od impozantnog spomenika ostaše ostaci jer, nećete verovati - seljani ga davnih dana miniraše tražeći pod njim zlato! A zaborav od Srba pod kojim su ležali decenijama naša država konačno prekinu - prvi put održavši zvaničnu komemoraciju.

Almopija - opština je na sat i po vožnje od Soluna. Centralna Makedonija - jednolične omanje kuće i mestašca. I, opet smo iznenađeni, polja pamuka.

Molitva za pokoj dušama heroja Foto: Kurir

- Gledajte, beli se pamuk. To je EU Grke nagovorila da sade, može da uspe - priča profesor istorije Vitomir Stanković, popularni Vita, članovima državne delegacije koji se zatekoše u ovom autobusu.

Još od početka nedelje komemorativne su svečanosti slavnim precima. Sto devet leta navrši se ove godine od iskrcavanje srpske vojske i države na Krf i Vido, kao i bitke na Kajmakčalanu.

- A sve ovo, dokle vidite, osvojio je i držao kralj pa car Stefan Dušan - ushićeno će Vita.

Jorgos Karavasilis i Zoran Antić Foto: Kurir

Ovo je bio jedan od najlepših spomenika u kraju Jorgos Karavasilis

A ushićenje je na vrhuncu kad stigosmo taze povaljanim zemljanim putem do atara sela Hrisi. Kiša je već raskvasila zemlju. Vrh Kajmakčalana krije magla. Nije daleko odavde i drugo slavno mesto srpske pobede i stradanja - Dobro polje. Svaka je stopa ovde srpskom krvlju natopljena.

A onda široka, tek utabana zemlja. Raskrčeno šiblje, "progledaše" srpski mučenici.

"Pod kožuhom surim Timočana palih, Veljkovih junaka - Sinđelića mladih, ovde leže tela. Oj Srbijo divna. Mi smo ovde stali, kad Kaina kazniš, sećaj nam se dela", sačuvan je natpis na rasturenom spomeniku. Ogromni komadi kamena sa spomenika otkotrljani niz blagu padinu. Odavno zarasli u travu.

Ovde će od sada pa nadalje svake godine biti odavana počast junacima Foto: Kurir

- Ovo je bio jedan od najlepših spomenika u kraju. Veliki, impozantan. Kao dečak dolazio sam ovde. A onda osamdesetih, devedesetih godina prošlog veka, nisam siguran da li meštani ili neko ko nije iz sela, ali je iz kraja, stavili su neki eksploziv, dinamit, šta li već, i spomenik digli u vazduh. Mislili su da se ispod nalazi neko blago, zlato - ispričao je za Kurir Jorgos Karavasilis iz mesne zajednice, čovek koji je bio jedan od grčkih prijatelja koji su sve ovo uredili.

Da je država Srbija zahvalna grčkim vlastima na podršci i saradnji u očuvanju srpskih vojnih memorijala, istakla je generalna konzulka Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Generalna konulka Srbije Jelena Vujić Obradović Foto: Kurir

- Grčki prijatelji, opštinska kuća Almopija, kojoj pripada selo Hrisi, i opština Aridea sve ovo su raskrčili i sredili srpske spomenike da možemo da im priđemo i odamo počast našim slavnim vojnicima. Neizmerno smo zahvalni našim ministarstvima za rad i odbranu, koji su prepoznali značaj i uvrstili Hrisi u protokol komemorativne ceremonije povodom proboja Solunskog fronta. Ovim pokazujemo da država Srbija s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu predano i ponosno čuva našu slavnu prošlosti i herojski podvig solunskih junaka u Prvom svetskom ratu - kazala je Vujić Obradović, koja nije krila zadovoljstvo što je Srbija u kalendar komemorativnih svečanosti uvrstila i Hrisi:

- Spomenik je zaista bio impozantan, dimenzija 10x7 metara, a Srbija ga je podigla šezdesetih godina prošlog veka. O podacima koliko je naših vojnika ovde sahranjeno još tragamo i u narednom periodu uključiće se istoričari, koji će govoriti o spomen-memorijalu u mestu Hrisi podno Kajmakčalana.

Kraj spomenika počasnu stražu drže kadeti Vojne akademije i studenti Kriminalističko-policijske akademije. Srpska uniforma kraj srpskih junaka. Aleksandar Sekulić, sveštenik Vojske Srbije, kome je čak i vezica za obeležavanje strana u trebniku u bojama trobojke, održao je opelo. Vence su položili konzul, Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja, zahvalni Srbi... "Bože pravde" začulo se uz svih grla, onda su svi predvođeni mladošću u uniformi prodefilovali kroz centar Aridee...

Biljana Marčeta Foto: Kurir

Biljana Marčeta ukazala na postojanje spomenika Kraj spomenika u Hrisiju bila je i Biljana Marčeta, koja već 10 godina živi u blizini. Ona je među Srbima koji pišu o srpskim vojnim memorijalima i koja je ranije ukazivala da spomenik treba srediti i izbaciti iz šiblja.

Delegacija Vlade Srbije odala je počast i u Egzoplatanosu, gde je spomen-obeležje srpskim vojnicima, a kako je rekao Zoran Antić, najzaslužniji za njegovo održavanje je Nikos Paratoglu, gradonačelnik opštine Almopija, kojoj pripadaju sva tri srpska spomenika.

