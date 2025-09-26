Slušaj vest

Kada govorimo o zdravlju i higijeni zuba statistika u našoj zemlji je poražavajuća. Kod zubara obično idemo kada nas zaboli zub, ali tada može biti prekasno. Kada se pomisli na zubara prva asocijacija je strah i bol. Strah od zubara je prisutan kod većine građana i uglavnom nastaje u detinjstvu, a postupak prevazilaženja je dugoročan proces. Ipak ima i onih ljudi koji su imali sreće sa stomatologom pa nemaju strah, disciplinovani su i redovno odlaze kod istog.

Čuvamo li svoje zube ili zbog osećanja straha izbegavamo ili odlažemo odlazak stomatologu dok situacija na postane alarmantna. Stručnjaci kažu da čak i kada nemamo bol trebamo preventivno otići na pregled, kao i da se strah prevazilazi tako što se gradi poverenje između zubara i pacijenta:

- Mi smo tu da pacijente uvedemo polako u celu proceduru koja im se radi, da im objasnimo šta će biti rađeno na koji način, da budemo u interakciji... Prag bola je različit za svaku osobu tako da i mi moramo tu biti na oprezu, jer neko je manje osetljiv neko više tako da može biti prevaziđen - kaže stomatolog dr Dejan Donfrid i dodaje:

- Ono što je bitno da sa anesteticima koji su u upotrebi desetinama godina, zaista pravi bol bol više ne mora da bude povezan sa samom procedurom, ali taj strah od bola to je nešto što se prevazilazi u kontaktu između doktora i pacijenta. Strah od zubara najčešće nastaje lošim iskustvom. Osobe koje nemaju evidentne probleme u smislu bola, otoka, krvarenja desni... bi bilo dobro da bar jednom godišnje obave taj sistematski pregled zdravlja usta i zuba.

Oko 700.000 ljudi nema nijedan zub što je oko 11% od ukupnog broja stanovnika, a tek nešto više od polovine stanovnika naše zemlje pere zube više od jednom dnevno. Stomatolozi apeluju na redovnu i temeljnu higijenu zuba.

- Najčešća greška u vezi higijene zuba jeste ta što se ne obavlja dovoljno redovno. Onda ako se obavlja redovno ne obavlja se uvek dovoljno temeljno. Po nekom pravilu zubi bi trebalo da se peru nakon svakog jela. To ne mora da bude odmah nakon ali nekih pola sata nakon jela bi trebalo da operemo zube. Ali uglavnom dva puta dnevno bi trebalo da bude dovoljno. Najbitnije je pravilno pranje zuba od toga koliko ono traje. Ako peremo na adekvatan način i adekvatnom silom neki prosek je da na tri meseca trebamo da zamenimo četkicu.

Odlazak kod stomatologa za mnoge predstavlja veliki stres. Zbog toga što se plašimo mnogi prolongiraju posetu zubaru sve dok se ne javi bol. Savladati strah od zubara je borba sa samim sobom i proces ličnog sazrevanja, suočavanja i izlečenja.

