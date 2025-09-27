Svečana zakletva kadeta i slušalaca za rezervne oficire: "Vojnička zakletva je zavet časti, odgovornosti i služenja višem cilju" (FOTO)
Kadeti 150. klase Vojne akademije, 17. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire septembarske klase, danas su položili vojničku zakletvu u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.
Obraćajući se budućim oficirima, rektor Univerziteta odbrane brigadni general profesor dr Boban Đorović poručio je da u svečanom stroju vidi buduće čuvare slobode, branioce otadžbine i dostojne naslednike slobodarskih i vojničkih tradicija našeg naroda i vojske.
- Vojnička zakletva je zavet časti, odgovornosti i služenja višem cilju. Dali ste reč, veliku i obavezujuću, da ćete čuvati i braniti Republiku Srbiju. Uniforma srpskog oficira deo je naše prošlosti, ali i važan deo sadašnjosti i budućnosti zemlje. Ona je sinonim za red, disciplinu i sigurnost. Od danas vaš je red da čistotu te uniforme ne ukaljate, da je sačuvate i kao svetinju predate sledećoj generaciji - istakao je rektor Đorović, naglasivši da je ovo poseban dan za vojsku i državu, jer se u njemu sjedinjuju rodoljubiva mladost i vojnička hrabrost.
Kadetkinja Sara Milikić iz Sjenice opredelila se za smer Tehničkog inžinjerstva materijala i zaštite ističući prednosti školovanja na Vojnoj akademiji.
- Svi mi ovde volimo našu otadžbinu, ali sam se opredelila za Vojnu akademiju i zbog toga što nam ona pruža veoma kvalitetan vid studija i nastavnog kadra, izvrsno mesto boravka kadeta sa velikim pogodnostima, poput sportskog centra, teretane, terena za rekreaciju. Kadete Vojne akademije očekuje i siguran posao, što je jedna od prednosti, a pored toga imamo i mesečna primanja u vidu stipendije – rekla je kadetkinja Milikić, ponosna što su na zakletvu došli roditelji sa njene dve mlađe sestre da je podrže.
Nakon završetka Vojne gimnazije, kadet Vuk Dumić iz Prijepolja odlučio je da upiše Medicinski fakultet VMA zbog prednosti koje mu vojska i Ministarstvo odbrane pružaju.
- Ono što mi primarno daje budući poziv je mogućnost da pomažem ljudima, zbog toga sam sa 14 godina odlučio da odem u Vojnu gimnaziju, a kada sam shvatio da, zapravo, mogu da pomažem i kao oficir, i kao lekar, odlučio sam se i za upis Medicinskog fakulteta VMA. On pruža velike pogodnosti, poput profesora koji su redovno sa nama, pomažu nam u nastavi, a takođe i rade na Vojnomedicinskoj akademiji. Danas su došli da me podrže majka, otac, drugari i bliža rodbina iz Prijepolja – naglasio je kadet Vuk Dumić.
Svečanosti su prisustvovali načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba VS brigadni general Slađan Hristov, načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) GŠ VS brigadni general Mile Vitezović, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, načelnik Vojne akademije pukovnik profesor dr Srđan Blagojević, predstavnici državnih i obrazovnih institucija, verskih zajednica, roditelji, rodbina i prijatelji kadeta i rezervnih oficira.
