Kadeti 150. klase Vojne akademije, 17. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire septembarske klase, danas su položili vojničku zakletvu u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.

Obraćajući se budućim oficirima, rektor Univerziteta odbrane brigadni general profesor dr Boban Đorović poručio je da u svečanom stroju vidi buduće čuvare slobode, branioce otadžbine i dostojne naslednike slobodarskih i vojničkih tradicija našeg naroda i vojske.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

- Vojnička zakletva je zavet časti, odgovornosti i služenja višem cilju. Dali ste reč, veliku i obavezujuću, da ćete čuvati i braniti Republiku Srbiju. Uniforma srpskog oficira deo je naše prošlosti, ali i važan deo sadašnjosti i budućnosti zemlje. Ona je sinonim za red, disciplinu i sigurnost. Od danas vaš je red da čistotu te uniforme ne ukaljate, da je sačuvate i kao svetinju predate sledećoj generaciji - istakao je rektor Đorović, naglasivši da je ovo poseban dan za vojsku i državu, jer se u njemu sjedinjuju rodoljubiva mladost i vojnička hrabrost.

Kadetkinja Sara Milikić iz Sjenice opredelila se za smer Tehničkog inžinjerstva materijala i zaštite ističući prednosti školovanja na Vojnoj akademiji.



- Svi mi ovde volimo našu otadžbinu, ali sam se opredelila za Vojnu akademiju i zbog toga što nam ona pruža veoma kvalitetan vid studija i nastavnog kadra, izvrsno mesto boravka kadeta sa velikim pogodnostima, poput sportskog centra, teretane, terena za rekreaciju. Kadete Vojne akademije očekuje i siguran posao, što je jedna od prednosti, a pored toga imamo i mesečna primanja u vidu stipendije – rekla je kadetkinja Milikić, ponosna što su na zakletvu došli roditelji sa njene dve mlađe sestre da je podrže.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

Nakon završetka Vojne gimnazije, kadet Vuk Dumić iz Prijepolja odlučio je da upiše Medicinski fakultet VMA zbog prednosti koje mu vojska i Ministarstvo odbrane pružaju.

- Ono što mi primarno daje budući poziv je mogućnost da pomažem ljudima, zbog toga sam sa 14 godina odlučio da odem u Vojnu gimnaziju, a kada sam shvatio da, zapravo, mogu da pomažem i kao oficir, i kao lekar, odlučio sam se i za upis Medicinskog fakulteta VMA. On pruža velike pogodnosti, poput profesora koji su redovno sa nama, pomažu nam u nastavi, a takođe i rade na Vojnomedicinskoj akademiji. Danas su došli da me podrže majka, otac, drugari i bliža rodbina iz Prijepolja – naglasio je kadet Vuk Dumić.

Foto: Marijana Jankovic/MC Odbrana

Svečanosti su prisustvovali načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba VS brigadni general Slađan Hristov, načelnik Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) GŠ VS brigadni general Mile Vitezović, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, načelnik Vojne akademije pukovnik profesor dr Srđan Blagojević, predstavnici državnih i obrazovnih institucija, verskih zajednica, roditelji, rodbina i prijatelji kadeta i rezervnih oficira.

