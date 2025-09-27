Slušaj vest

Jedan od najznačajnijih praznika u hrišćanskom kalendaru, Krstovdan, obeležava se u znak sećanja na pronalazak i uzdizanje Časnog krsta, simbola vere, ljubavi i spasenja. Tim povodom, Kurir vam daruje posebnu ikonu, koja će oplemeniti vaš dom i doneti mir, snagu i blagoslov.

Krstovdan je dan posta, molitve i sabornosti, a veruje se da onaj ko na ovaj praznik posti i moli se sa iskrenom verom, dobija zaštitu i isceljenje. Zato neka vam darovana ikona bude podsećanje na snagu vere i važnost ovog velikog dana.

Ne propustite priliku da obeležite praznik kako dolikuje – u subotu, 27. septembra, samo uz Kurir vas očekuje sveta ikona povodom Krstovdana!