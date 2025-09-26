Kako ostati dosledan treningu i ishrani tokom hladnih dana? Stručnjaci otkrivaju najveće zamke praznika i greške koje svi pravimo!
Jesen je kalendarski stigla, a sa njom i hladnije i kišovito vreme. Uskoro dolazi i sezona slava - vreme kada građani i nisu baš umereni u ishrani. Kako ostati u kondiciji i zadržati volju za fizičkom aktivnošću i u tmurnim danima, kako ostati fit čak i ako dozvolite sebi da povremeno uživate u pečenju i tortama.
Ali, da li ste znali da bi se sagorele kalorije iz samo jednog kolača, neophodno je uraditi najmanje 1.000 trbušnjaka.
Nedavna istraživanja Stenford univerziteta pokazuju da provođenje vremena u prirodi uz redovnu fizičku aktivnost, pozitivno utiču ne samo na organizam i zdravlje, već i na psihu i emotivne tegobe. Ipak, treneri napominju da je najčešća greška početnika, očekivanje instant rezultata, već za nekoliko dana.
- Šetnja, brzi hod, neko lagano trčanje i vežbe sa sopstvenim opterećenjem. Najbolje je krenuti lagano, postepeno, ne odjednom krenuti u maksimalno opterećenje. Konkretno, što se tiče vežbi za poboljšanje kondicije, to mogu biti vežbe kao što su čučnjevi, sklekovi, iskoraci i tome slično. Za rekreativce, najbolje je 3 do 4 puta nedeljno trenirati u rasponu od 30 do 60 minuta - kaže Branimir Dejić, fitnes i kondicioni trener.
Kada je reč o umoru i nedostatku energije, a samim tim i motivacije, doktori naglašavaju da vrsta hrane koju konzumiramo značajno utiče na snagu u organizmu.
- Hrana koju najčešće povezujemo sa padom energije uključuje nekoliko kategorija. Na prvom mestu, tu su šećeri i belo brašno, namirnice kao što su slatkiši, peciva, grickalice, gazirani sokovi. Izazivaju nagli porast šećera u krvi i time intenzivno lučenje insulina, a to se manifestuje kao iznenadni gubitak snage i pospanost - ispričala je dr Svetlana Stanišić, doktor fizičke medicine.
Predstojeće slave, kao i praznici, donose pravo iskušenje, u vidu pečenja, roštilja, torta i slatkiša. Ipak, ukoliko imate sat vremena dnevno za omiljenu seriju, kafu sa prijateljima ili pregled društvenih mreža, sigurno možete izdvojiti malo vremena za šetnju sa dragim osobama.
