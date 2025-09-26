Slušaj vest

A snimak iz Zaječara na kome se vidi kako dve devojčice obaraju vršnjakinju na zemlju, šutiraju i gaze po glavi, obišao je društvene mreže i uznemirio javnost. Proveravali smo zašto dolazi do ovakvih scena jezivog nasilja u školama.

U pitanju je samo jedan u nizu slučajeva nasilja među maloletnicima širom Srbije. Građani kažu da je gorući problem to što deca više vremena provode u virtualnom, nego stvarnom svetu.

Nasilje među decom često je posledica nedostatka empatije, ali i potrebe za dominacijom i prihvatanjem u grupi, ističu stručnjaci:

- Dete koje je doživelo da je bilo da je u strahu da je uznemireno, da je taj odnos doživelo kao zastrašujući, može da doživi sindrom žrtve od koga će se osloboditi tako što će kasnije tražiti da bude uz jače i imati pre svega afirmaciju kroz neke uloge nasilnika koji će isto tako tražiti žrtve, tražiti osobe koje su slabije i nad kojima će ostvariti svoju dominaciju kroz poziciju moći - kaže psiholog, Snežana Repac.

Rešenje problema je u komunikaciji i interakciji sa decom, poručuju psihoterapeuti.

- Jako je važno imati preventivne programe i edukaciju dece kako se ponašati u situacijama koje su konflinktne i za njih ugrožavajuće. Takođe, važno je uvesti i profesore i nastavnike, znači kako da govore kako daju znanju svojoj deci u nenasilnoj komunikaciji i kako da rešavaju konflikt na jedan miran i jedan fin način. Važno je da dete oseti podršku da ga roditelji saslušaju, da ga učiteljica sasluša, kada se požali da ima problem sa vršnjacima u školi, jer jednostavno tada je potrebno pokazati empatiju i razumevanje - kaže Marija Božić, nacionalno sertifikovani psihoterapeut.

Institucije uvek traže rešenja, ali ostaje pitanje - kako zaštititi decu i vratiti sigurnost u školska dvorišta? Stručnjaci podsećaju da se nasilje ne rešava samo represijom, već i da je ključ u razgovoru, podršci i zajedničkom radu škole i porodice, kako bi se sprečilo da nasilje postane svakodnevica.

