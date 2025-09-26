Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Odbora Vlade Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je manastir Svete Lidije u Asprovalti i tom prilikom uručila povelju sestrinstvu manastira. Povelja je uručena u znak zahvalnosti za sve što su učinili za srpski narod u prošlosti, kao i za podršku koju pružaju i danas.

„Srbi su teške izazove u istoriji izdržali zato što su imali svoju braću, ali i svoje sestre. Želimo da sestrinstvu pokažemo da zaista cenimo i prepoznajemo njihovu borbu i da smo im večno zahvalni,“ poručila je ministar Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da će se saradnja i prijateljski odnosi Srbije i Grčke nastaviti i u budućnosti, jer Srbija na Grčku gleda kao na iskrenu i bratsku zemlju.

„Grčka je deo naše istorije, emocije i vere. Imamo zajedničke pretke koji su se borili za iste ciljeve – da sačuvaju veru, pravoslavlje i slobodu svog naroda i svoje zemlje,“ istakla je ministarka.

Visokoprepodobni otac Nikanor ocenio je da je poseta ministra dokaz učvršćivanja ljubavi, podrške i savezništva naša dva naroda.

„Imali smo obavezu da pomognemo našem bratskom srpskom narodu i učinili smo to sa ljubavlju i radošću. Sve što smo činili u vreme nepravednog stradanja srpskog naroda, bilo je izraz ljubavi prema Hristu, jer nas je on naučio da, ako volimo njega, moramo pokazati ljubav i prema bližnjem svom,“ poručio je otac Nikanor.

On je dodao da mu je drago što je poseta ministra upriličena u vreme očiglednog razvoja i napretka Srbije, kojem se, kako je istakao, od srca raduje.