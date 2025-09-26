Slušaj vest

Svečanost povodom polaganja zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2025“, kao i učenika 53. klase Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, održana je danas u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu.

Polaganju zakletve prisustvovao je v.d. pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović.

Čestitajući vojnicima i učenicima, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković istakao je da vojnička zakletva u našem narodu ima dugu tradiciju i posebno značenje.

- Vojnik se otadžbini zaklinje čašću, on zalaže svoju reč kao jemstvo svoje vojničke ispravnosti i moralnosti. Sam čin polaganja zakletve simbol je časti, odvažnosti i spremnosti da se služi uzvišenom cilju - bezbednosti i ugledu Republike Srbije, poručio je komandant Komande za obuku i dodao da generacijama koje dolaze dugujemo očuvanje tih vrednosti zbog kojih je neophodno da budemo spremni i obučeni da na profesionalan način, i u skladu sa kodeksom časti, odgovorimo svakom izazovu koji nam se nameće.

General Zlatković je poručio mladim ljudima u stroju da je ubeđen da će, kao i mnoge generacije učenika i vojnika pre njih, uspešno savladati obuku i osposobiti se da rukuju savremenim i složenim borbenim sistemima i drugim tehničkim sredstvima, a vojnicima i to da veruje da će se među njima naći i oni koji će se nakon odsluženja vojnog roka odlučiti za obavljanje profesionalne vojne službe.

1/6 Vidi galeriju Održana svečanost polaganja vojničke zakletve u Leskovcu Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ilija Slović iz Priboja, koji je danas položio vojničku zakletvu, rekao je da se za dobrovoljno služenje vojnog roka prijavio iz ljubavi prema otadžbini.

- Na dobrovoljno služenje vojnog roka sam se prijavio zato što volim svoju otadžbinu i smatram da svaki mladić rođen u ovoj državi treba da zna i kako da je brani. Za mene služenje vojnog roka ne predstavlja obavezu već čast i zato smatram da mi je ovde pravo mesto – rekao je vojnik Slović.

Jana Mladenović, vojnik na dobrovoljnom služenju, istakla je da je vojni poziv privlači od malena.

- Na služenju vojnog roka možemo upoznati vojni život - vrednosti koje vojska neguje, kao i disciplinu. S obzirom da sebe vidim u Vojsci Srbije u budućnosti, smatram da sam danas ovde da napravim svoje prve korake na tom putu - rekla je vojnik Mladenović.

Učenica 53. klase Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“ Kristina Portić iz Kragujevca naglasila je da se u vojnu školu upisala jer je oduvek htela „da uradi nešto veliko“ za svoju zemlju.

- Upisom u ovu školu mislim da ću to da uspem, kada sam obukla uniformu sebi sam dokazala da to mogu da uradim i evo danas, na ovaj svečani dan, položila sam zakletvu i ispunila jednu od svojih većih želja - rekla je mlađi vodnik Portić.

Mlađi vodnik, učenik Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“ Luka Ivković iz Subotice rekao je da mu je glavni motiv da upiše vojnu školu bio osećaj dužnosti prema otadžbini.

- Želeo sam da joj vratim sve što je pretrpela, jer znamo koliko su naša zemlja i narod propatili kroz istoriju i voleo bih da na neki način budem stub ove zemlje i da joj pomognem – rekao je mlađi vodnik Ivković istakavši da bi put kojim je on krenuo preporučio vršnjacima jer je, prema njegovim rečima, to predivan put koji mlade uči drugarstvu i kolektivu, koji nije bitan samo u vojsci već i generalno u životu.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Srpske pravoslavne crkve, Jablaničkog upravnog okruga, lokalne samouprave, kao i rodbina i prijatelji vojnika i učenika Srednje stručne vojne škole.