Slušaj vest

Tokom večeri i noći očekuju se povremeni pljuskovi sa grmljavinom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Kako prognozira RHMZ, u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine.

U subotu će biti promenljivo vreme, uz i dalje vetrovito košavsko područje. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući su mestimično na jugoistoku, jugu, jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, dok će u košavskom području biti umeren i jak, sa povremenim olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

Foto: Shutterstock

Temperatura će se kretati od najniže oko 10 do 15 stepeni, do najviše dnevne između 18 i 22 stepena.

Kako najavljuje RHMZ, u narednim danima očekuje se svežije vreme sa najvišim dnevnim temperaturama uglavnom između 16 i 20 stepeni, dok će u drugoj polovini sledeće sedmice temperatura još malo pasti. Od nedelje košava će oslabiti, a vetar će skrenuti na severozapadni. Tokom dana biće promenljivo, sa kišom uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak ponegde i na severu zemlje.