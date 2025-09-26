Slušaj vest

Novi Sad dobija inovativan koncept "zelenih soba", koji će se prostirati oko 10 m² sa 35 m² zelenih zidova, zasađenih biljem prilagođenim klimi i većinom samoodrživim. Svaka soba biće opremljena mobilijarom i stubom sa solarnim panelima za osvetljenje i punjenje telefona.

Kako kažu iz Gradskog zelenila Novi Sad, pored njih biće postavljene automatske meteorološke stanice i senzori za praćenje kvaliteta vazduha, dok će online platforma i mobilna aplikacija omogućiti građanima i privredi besplatan pristup alatima za prilagođavanje klimatskim promenama.

Iz JKP "Gradsko zelenilo" poručuju da će Novosađani moći da vide i koriste "zelene sobe" tek kada budu postavljene, što je praksa kod ovakvih inovativnih projekata. Ono što jeste zanimljivo da je Novi Sad jedini grad u regionu i u Evropi koji će imati ovakav koncept.