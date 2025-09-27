Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo, u košavskom području i dalje vetrovito, a tokom jutra na području Šumadije, Pomoravlјa, Podunavlјa i južnog Banata, kao i na istoku i jugoistoku Srbije mestimčno sa kišom ili lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura biće od deset stepeni do 15, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar, a u nekim delovima biće i slabe kiše. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U Banatu i Pomoravlju danas je na snazi žuti meteo alarm zbog vetra. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Narednih dana sveže, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni, u drugoj polovini sledeće sedmice i još malo hladnije.