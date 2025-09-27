Društvo
AMSS UPOZORAVA: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju
Povremena kiša uz jak vetar i danas će otežavati uslove za vožnju, upozorava vozače AMSS.
Jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila, a AMSS posebno upozorava vozače kamiona i autobusa.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima, vozila se zadržavaju samo na naplatnoj stanici Preljina, a vozila čekaju 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Ni na putničkim terminalima, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
