Povremena kiša uz jak vetar i danas će otežavati uslove za vožnju, upozorava vozače AMSS.

Jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila, a AMSS posebno upozorava vozače kamiona i autobusa.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, vozila se zadržavaju samo na naplatnoj stanici Preljina, a vozila čekaju 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Ni na putničkim terminalima, ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

