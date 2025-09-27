Slušaj vest

U kompleksu srpskog vojnog groblja Zejtinlik komemoracija srpskim vojnicima poginulim u Prvom svetskom ratu. Danas smo ovde da u Solunu, na Zejtinliku, odamo poštu onima koji su izveli proboj Solunskog fronta i koji su u prethodnim vremenima, tokom boravka na prostoru Grčke, stradali i rasuli svoje kosti, rekla je za ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Komemorativnoj svečanosti na Zejtinliku prisustvuju studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, kadeti Vojne akademije, ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

“Važno je da istaknem da sam kao resorni ministar ujedno i predsednik Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova i u tom svojstvu sam i danas ovde da sprovedemo organizovanje važne državne ceremonije u znak sećanja na naše pretke koji su izveli jedan od najvećih podviga u našoj istoriji - koji možemo krstiti onako baš kao što je to učinio pisac Antonije Đurić - Juriš u porobljenu otadžbinu“, rekla je za RTS ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Napominje da svedočanstva govore o tome da su oni tada izgubili sve, bili su gladni, iznemogli, bosi.

"Ali, prema svedočanstvima toga vremena kažu da je sijala neka iskra u njihovim očima. I to je bila nada da će se vratiti kući”, dodaje ona.

Kultura sećanja je nešto što nas čini narodom

Prema njenim rečima, kultura sećanja je najvažnija za imunitet jednog naroda.

“Kultura sećanja je nešto što nas čini narodom, nešto što masu pretvara u naciju. Kultura sećanja srpskog naroda je nešto što danas nastojimo da podignemo na najviši mogući nivo i da stvarajući zajednički kulturni prostor, oplemenimo i obogatimo nas same kao potomke takvih slavnih predaka”, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Srpski narod je u svojoj istoriji kosti rasipao na više kontinenata, ali nekako je ovde u Grčkoj ostao deo njegove duše, istakla je.

“Najpre smo započeli sve državne protokole obeležavanjem iskrcavanja srpske vojske na Krfu, tamo gde je prvi put kročio srpski vojnik posle strahovite albanske golgote. Bili smo u obilasku grobova koje nikada niko nije obišao. Zapalili smo sveće nad humkama koje nikada niko nije posetio i poklonili se njihovim senima. Posebno je potresno bilo tamo gde se zaustavljaju galije carske na čuvanoj Plavoj grobnici gde je takođe bila sprovedena državna ceremonija”, kaže ministarka.

Foto: Printscreen/RTS

Na Zejtinliku počivaju naši preci iz različitih krajeva Srbije

Na Zejtinliku nisu samo srpska vojnička groblja, tu su vojnička groblja Francuza, Italijana, Engleza, Rusa, ali u centralnom delu se nalazi srpsko vojničko groblje.

“Tamo počivaju naši preci iz različitih krajeva Srbije i posebno treba da istaknemo da i danas, ali i tokom turističkih poseta, ljudi dođu da pronađu uklesana imena i prezimena svojih predaka”, navodi.

Više od 7.500 srpskih vojnika je na groblju.

"Srbi su u Prvom svetskom ratu stradali preko trajne granice biološke invalidnosti. Ali uprkos tome, uz pomoć saveznika, što ipak mislim da je korektno reći i ne smemo da zaboravimo, probojem Solunskog fronta veličanstvenim povratkom u otadžbinu i visoko podignutim barjakom slobode, Srbi su opstali kao narod, sačuvali su svoju državu, obnovili ono što je porušeno, podigli ono što je razoreno i mislim da u svemu tome treba da nađemo određenu lekciju za današnje uslove jer istorija tome i služi", kaže ona.

Iz prošlosti crpimo našu snagu i pouke. I zbog toga sam i govorila o kulturi sećanja kao važnoj komponenti jedne nacije, ponovila je.

U delegaciji studenti i deca sa KiM

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je organizovalo državnu ceremoniju i želim da istaknem da su prvi put sa nama studenti sa Kosova i Metohije i deca sa Kosova i Metohije, da su prvi put imali priliku da i oni budu deo državne delegacije zajedno sa kadetima, zajedno sa negovateljima naše tradicije oslobodilačkih ratova, podvukla je Đurđević Stamenkovski.

Važno da se sve to zabeleži i da naš narod čuje šta je to što mi imamo ovde kao bogatstvo, navela je Đurđević Stamenkovski.

"Vrlo je važno da istaknem da veliki doprinos daju predstavnici Grčke kako lokalnih tako i republičkih vlasti i u razgovoru sa njima ja sam istakla da naše bratstvo nije nastalo u diplomatskim salonima. ono je nastalo na poprištima bojnih polja, ono je nastalo u bolničkim posteljama gde su negovali naše ranjenike, u grčkim kućama gde su primana naša deca, naši junaci i gde je deljeno poslednje parče hleba. Velike utiske nosim iz posete Manastiru Svete Lidije", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Obnova mauzoleja

Najavila je da će biti pokrenuta rekonstrukcija i obnova mauzoleja kako na Vidu, tako i na Zejtinliku.

Odnosi Srbije i Grčke su nešto što se ne može omeđiti u vremenu i prostoru. To je mnogo više od bilateralne saradnje, to je mnogo više od diplomatskih odnosa, to je mnogo više od razgovora državnika, zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.