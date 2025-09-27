Slušaj vest

Egipat je destinacija koja već vekovima fascinira putnike iz celog sveta. Spoj bogate istorije i nestvarne lepote Crvenog mora čini ga savršenim izborom za nezaboravno letovanje. Dok monumentalne piramide i hramovi svedoče o veličanstvenoj prošlosti ove zemlje, sunčane obale i kristalno čisto more pružaju idealne uslove za odmor i opuštanje. Egipatske plaže poznate su po sitnom pesku, toplom moru i bogatstvu podvodnog sveta, što ga čini rajem za ljubitelje ronjenja i snorkelinga.

Smeštena na obali Crvenog mora, Hurgada je jedno od najpoznatijih letovališta Egipta koje svake godine privlači hiljade turista. Sa više od 300 sunčanih dana godišnje, prelepim peščanim plažama i bogatim izborom hotela, Hurgada je savršen izbor za porodične odmore, romantična putovanja i avanturiste. Posebno je cenjena zbog raznovrsnih aktivnosti na vodi, fascinantnih koralnih grebena i pristupačnih cena, što je čini dostupnom destinacijom za sve generacije.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Za one koji žele da upotpune svoj odmor laganim šetnjama, kupovinom i večernjim izlascima, Memša je pravo mesto. Ova moderna šetališna zona Hurgade poznata je po brojnim kafićima, restoranima, prodavnicama i buticima, a njena prijatna atmosfera savršena je za opuštene večeri uz šum mora. Memša je omiljeno mesto kako turista, tako i lokalnog stanovništva, idealna za kupovinu suvenira, uživanje u lokalnim specijalitetima ili jednostavno za šetnju pod egipatskim zvezdanim nebom.

Serry Beach Resort 5★ je moderan hotelski kompleks koji se ističe elegantnim dizajnom i vrhunskom uslugom. Smešten direktno na peščanoj plaži sa pogledom na tirkizno more, ovaj hotel nudi idealne uslove za opuštanje i uživanje. Gosti mogu uživati u prostranim sobama, bogatom izboru restorana i barova, kao i raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Serry Beach Resort 5★ raspolaže prelepom, privatnom peščanom plažom dužine 400 metara, koja se odlikuje postepenim ulaskom u kristalno čisto more, idealnim za sigurno i prijatno kupanje. Gostima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani bez dodatne nadoknade, što omogućava potpunu udobnost i opuštanje pod toplim egipatskim suncem.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Hotel raspolaže sa čak 453 moderno opremljene smeštajne jedinice, od kojih svaka nudi balkon ili terasu, idealnu za uživanje u pogledu i opuštanje na svežem vazduhu. Sobe su klimatizovane i opremljene savremenim sadržajima poput SAT LCD televizora, ketlera, fenom za kosu, Wi-Fi interneta, mini bara, sefova i mogućnošću izbora jastuka na zahtev. Gosti apartmana uživaju i u privilegiji usluge ličnog batlera, kao i pristupu ekskluzivnom Suites Executive Lounge-u, namenjenom za dodatni komfor i diskretni luksuz.

U hotelu Serry Beach Resort 5★ važi All Inclusive usluga, koja obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz bogat izbor jela prema hotelskim pravilima. U okviru koncepta gosti takođe mogu uživati u laganim užinama, kao i u lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima.

Foto: Promo

Gastronomska ponuda hotela je raznovrsna, a pored glavnog restorana Sofra, koji se izdvaja modernom salom sa čak šest stanica za pripremu hrane uživo i posebnim kutkom za najmlađe goste, posetiocima je na raspolaganju i nekoliko restorana i barova.

Foto: Nour El Refai/© 2024 Nour El Refai, All rights reserved

Serry Beach Resort 5★ nudi prostran glavni bazen površine 1.275 m², idealan za osveženje i opuštanje pod suncem. Za najmlađe goste tu je i posebno dizajniran dečiji bazen veličine 168 m². Tokom dana i večeri organizovana je bogata animacija, a ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u raznovrsnim sportskim sadržajima, uključujući teretanu, tenis, fudbal i odbojku.

Za ljubitelje večernjeg provoda, preporučujemo opuštanje u Nur Beach Clubu uz muziku i osvežavajuća pića.

Foto: Promo

Mališani mogu uživati u dečijem bazenu, kao i u sadržajima namenjenim za igru i zabavu uz animacijski tim. Dodatno, gosti hotela imaju mogućnost da bez doplate koriste i sadržaje hotela Sindbad, koji se nalazi preko puta kompleksa, a uključuju Aqua park, dečije igralište i Kids club.

Hotel se nalazi na oko 5 km od aerodroma, u novom turističkom delu Memša i oko 7 km od Sakale.

Foto: Promo

Serry Beach Resort 5★ je pravi izbor za one koji žele da dožive Egipat u punom sjaju, uz sav komfor i besprekornu uslugu.

